Las claras señales de reactivación que se ven en el país y en el mundo

A medida que avanza la vacunación en el mundo, y las diferentes economías se han venido abriendo de forma progresiva, los indicadores de crecimiento de la economía y la producción de Colombia, de los países de América Latina y de otras latitudes muestran claramente un efecto rebote que ha llevado a importantes saltos con respecto al 2020, cuando para contener la pandemia el mundo ‘bajó los tacos’ durante buena parte del año.



En el caso de Colombia, antes del golpe que evidentemente generarán el paro y los bloqueos en el desempeño de mayo y junio, la economía mostró, entre enero y abril, un crecimiento del 6,9 por ciento en su producción, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Lo anterior teniendo en cuenta que el promedio del indicador de seguimiento a la economía (ISE) de los primeros cuatro meses del año pasó de 97,4 en 2020 a 104 en igual período de 2021, lo que muestra el efecto rebote que esperaban tanto el Gobierno como diversos economistas.



Pero algo más destacable aún, según las cifras reveladas por el Dane este viernes, es que en los primeros cuatro meses de 2021 el ISE mostró un crecimiento de 1,7 por ciento con respecto al mismo período de 2019, cuando no había pandemia y los efectos de los cierres y restricciones de la actividad productiva no habían distorsionado los indicadores.



Lo anterior porque entre enero y abril el promedio del índice se ubicó en 104, por encima del promedio de 102,3 registrado entre enero y abril de 2019.



Solo en abril, mes en el que en todo caso se observó un menor ritmo con respecto al que se traía en enero y febrero, producto de las medidas adoptadas por el tercer pico de la pandemia, el ISE tuvo una variación del 28,7 por ciento, frente a una contracción de 20,7 por ciento en igual mes de 2020, siendo uno de los más altos entre los países que hasta la fecha ya han reportado los datos de actividad económica correspondientes al cuarto mes del año.

Así van otros países

Por ejemplo, según datos recopilados por el Dane, en Perú la actividad económica tuvo un salto del 58,5 por ciento en abril (un año atrás su producción cayó 39,1 por ciento), en tanto que en República Dominicana la cifra de abril mostró un avance de 47,1 por ciento contra una contracción del 29,8 por ciento en el cuarto mes del 2020.



Incluso, el avance del ISE en Colombia durante abril fue mayor que el de Paraguay, Brasil y Chile, que reportaron aumentos del 19,3, el 15,9 y el 14,1 por ciento, respectivamente, de acuerdo con los datos publicados por las entidades encargadas de recopilar las estadísticas en dichos países.



“La economía colombiana se está recuperando y lo está haciendo a muy buen ritmo”, dijo el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en Twitter.



Entre tanto, las principales potencias mundiales han tenido crecimientos mixtos. A finales de abril, la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos informó que la economía de ese país tuvo un crecimiento anualizado del 6,4 por ciento en el primer trimestre, gracias al impulso de un gran estímulo fiscal del Gobierno.



Entre tanto, según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), entre los países con los mayores crecimientos en el primer trimestre frente a igual período de 2020 estuvieron China, que avanzó 18,3 por ciento, según datos desestacionalizados.



En Brasil, el aumento del PIB entre enero y marzo fue del 2,3 por ciento anual; en Francia, del 1,2 por ciento, y en India, del 1,8 por ciento, en tanto que en los países de la Unión Europea la cifra resultó negativa en 1,2 por ciento.



En esta zona del mundo, Alemania tuvo una variación negativa de 3,1 por ciento, mientras que en Canadá la economía subió 0,3 por ciento y en Reino Unido hubo un retroceso de 6,1 por ciento, según los datos desestacionalizados.



Para todo el G20, el PIB en el primer trimestre avanzó 3,4 por ciento (un año atrás caía 1,6 por ciento), mientras que para los países de la Ocde la variación del PIB fue de -0,4 por ciento.

Repunte de la inflación, en la mira de los expertos

A medida que el crecimiento está volviendo, la inflación renace en buena parte del mundo, fenómeno que preocupa aunque la mayoría de economistas lo considera temporal e impulsado por la recuperación y las tensiones en los mercados de materias primas.



En Estados Unidos, la inflación llegó al 5 por ciento anual en mayo, su mayor alza en 13 años. Era del 2,1 por ciento en Reino Unido y de 2,5 por ciento en Alemania, y mucho mayor en varios países emergentes.



“Ello refleja una combinación de aumento de precios de materias primas y aumento de inflación debido a la reaperturas de las economías" explica Neil Shearing, jefe economista de Capital Economics.



El precio del petróleo se disparó, tras su caída del año pasado, mientras que la fuerte reactivación en Estados Unidos y China genera un gigantesco apetito por las materias primas. La producción no puede seguir el ritmo, y ello genera una fuerte subida de los precios.



Los efectos empiezan ya a sentirse en varias partes del mundo. En Estados Unidos, el precio del cerdo, muy consumido en el país, subió un 51 por ciento anual. Los constructores de automóviles se preocupan por los aumentos de precios de materias primas como el acero o el paladio. China decidió así recurrir a sus reservas de cobre, de aluminio y de zinc para ayudar a sus industrias.



Para William de Vijlder, jefe economista de BNP Paribas, "parece débil el riesgo de que la inflación" actual conduzca "a un inflación sostenida a largo plazo". El "subempleo en el mercado laboral" no va a favorecer un aumento de sueldos, mientras que las presiones producidas por la competencia operan contra un alza de precios a largo plazo, asegura en una reciente nota.



"La penuria de mano de obra en industrias importantes podría hacer que aumente la inflación de forma duradera" advierte no obstante Susannah Streeter, analista de la sociedad financiera Hargreaves Lansdown.



Por ahora, los bancos centrales, encargados de controlar los niveles de inflación se muestran tranquilos, incluso si en Estados Unidos la Reserva Federal (FED) aumentó sus previsiones de inflación para 2021.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS*

* CON INFORMACIÓN DE AFP

