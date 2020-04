¿Cómo hacer el registro de empresas para volver a trabajar en Bogotá?

En Colombia se siguen tomando diversas medidas para mantener ‘al ras’ el brote del nuevo coronavirus en el territorio nacional. Debido a que cada día hay más casos, y también más fallecimientos, aunque por fortuna aumenta el número de recuperados, la ciudadanía sigue en cuarentena. El aislamiento se ha prolongado en un par de ocasiones: la primera vez pasó de finalizar el 13 de abril a finalizar el 27 de abril. Ahora, este periodo de resguardo se alzará, si no hay mayores novedades en ese momento, el próximo 11 de mayo.



Eso sí: desde este 27 de abril algunos sectores de la economía podrán reactivar sus trabajos si cumplen con ciertos requisitos. En el caso de Bogotá, las empresas deberán hacer un proceso de inscripción y empezar labores el 11 de mayo.

Así las cosas, conozca aquí cómo hacer para que su empresa tenga ‘luz verde’ para el reinicio de labores en la ciudad.



En primera instancia usted deberá ingresar al siguiente link: bogota.gov.co/reactivación-economica.



Esta plataforma explica, brevemente, cuál es el objetivo de la inscripción de las empresas, teniendo en cuenta la iniciativa de reactivación económica transitoria.



Hay 3 botones con los cuales usted podrá escoger la directriz de su empresa: Obra Pública, Edificaciones Privadas y Empresas de Manufactura. Recuerde que su organización debe estar directamente vinculada a uno de estos tres campos, pues son los únicos con autorización de reiniciar labores.

Debajo de estos botones hay información sobre los decretos bajo los cuales se cobija la medida de activación económica, pero, sobre todo, la medida de registro de empresas, necesaria si se quieren volver a ‘encender los motores’ de la construcción y la manufactura en la capital.



Al abrir cualquiera de los tres botones usted podrá diligenciar un formulario en el cual, entre otros datos, deberá dar a conocer su nombre, su número de identificación y el cargo en la empresa que desea registrar. Eso sí: para el momento de llenar el formulario, según el anuncio de aviso de la Alcaldía de Bogotá, “debe haber descargado previamente los siguientes anexos y tenerlos cargados en un enlace público”. Esos anexos son documentos de Excel.



Usted deberá diligenciar algunos como:

-Información de personal: en este espacio usted debe compilar los datos de todos sus empleados, como nombre, edad, cargo y, entre otras cosas, la ruta que utiliza para llegar a la empresa y para volver a su hogar.



-Caracterización de la obra: este formato va dirigido a las organizaciones que trabajan en la construcción. En este se deben dar a conocer los horarios de trabajo en la zona a construir, las medidas del lugar, los tiempos para desinfección, la cantidad de personas y todos los otros datos que permitirán decidir si su empresa cumple o no con, al menos, el aislamiento dentro de la organización. Recuerde que estar trabajando no lo hace inmune al nuevo virus. Muy por el contrario. Por ello debe seguir con las rigurosas medidas de higiene establecidas desde el inicio de la cuarentena.



-Cronograma de capacitación: en este formato usted deberá dar a conocer los tiempos y detalles que tiene estipulados para capacitar a su personal en todo lo relacionado con las dinámicas nuevas que buscan impedir la propagación del virus.



-Sedes e información personal: este formato es exclusivo de la industria de la manufactura. Allí, como su nombre lo indican, deberá dar a conocer los establecimientos de su empresa en toda la ciudad y los diversos detalles de sus empleados (cargo, edad, vía que transita, alternativa de transporte, etc.).



Recuerde que es indispensable llenar estos formatos para registrar su empresa en Bogotá.

Uno de los botones con los cuales podrá registar su empresa en Bogotá. Foto: bogota.gov.co

El coronavirus sigue flotando sobre el país. Esto llevó, entre otras cosas, a la extensión del tiempo de resguardo de los ciudadanos. Hasta el momento Colombia supera los 5 mil contagios. Además, hay poco más de 240 fallecimientos y más de mil recuperados.



Tras el anuncio de la reactivación económica, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, no estuvo muy de acuerdo con la salida de dos sectores al mismo tiempo. Por lo tanto, además de estos registros que garantizan el cumplimiento de los protocolos por parte de las empresas, aplicó otras medidas como el funcionamiento de TransMilenio solo hasta el 35 % de pasajeros (si hay más podría cerrarse el servicio).



Además, desde este lunes los ciudadanos pueden salir a hacer actividad física entre las 6 a.m. y las 10 a.m. durante una hora y a máximo 1 kilómetro de distancia de sus respectivas residencias. Lo primordial es evitar el uso de los gimnasios y máquinas de los parques, pues en estos elementos podría estar el coronavirus.

Tendencias EL TIEMPO