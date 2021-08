El viaje comienza de nuevo: las señales de reactivación del turismo

Cuando el martes de la semana pasada la silueta blanca del Star Breeze pasó enfrente de la isla de Tierra Bomba y enfiló su quilla en dirección al muelle, incontables cartageneros hicieron un alto en sus actividades para observar una operación que, hasta no hace mucho, formaba parte de la rutina usual en la bahía. Esta vez, los chorros de agua de los remolcadores y el ruido de las sirenas dejaron en claro que se trataba de una ocasión especial.

Y es que, por primera vez en 17 meses, una nave con pasajeros que abordaron en otras naciones retornaba a un puerto colombiano. Quizás por ello el sonido de la cumbiamba que saludó a quienes viajaban en la embarcación una vez concluyó el amarre pareció sonar con más vigor que antes.

Si bien el número de extranjeros que se adentró durante unas horas por las calles de la ciudad amurallada apenas superó el centenar, su presencia fue suficiente para devolverles a muchos la esperanza de que las cosas pronto volverán a ser como antes. Desde los vendedores de artesanías hasta las palenqueras con sus frutas, pasando por cocheros y comerciantes formales, saludaron a los recién llegados.



Que tan prolongada ausencia golpeó fuerte a incontables actividades es innegable. En 2019, el número de personas que llegaron al país en cruceros internacionales ascendió a 361.531, según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Los estimativos sobre el gasto efectuado se ubicaron en casi 70 millones de dólares.

Pasará un tiempo antes de regresar a esos niveles. Si bien 26 navieras tienen en los planes de la temporada que comienza en el área del Caribe parar en Cartagena –y siete en Santa Marta–, la proyección equivale al 57 por ciento del escenario de antes de la pandemia.



Aun así, el mensaje es que la reactivación sigue su marcha para uno de los sectores más damnificados por la aparición del covid-19. De la mano de la reapertura y por cuenta de la menor incidencia del virus, empieza a verse la luz al final de un largo túnel que dejó enormes pérdidas en materia de ingresos y empleo.

Crisis aquí y allá

Ningún país salió indemne del colapso. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el peso del renglón dentro de la economía del planeta cayó a cerca de la mitad: del 10,4 por ciento del producto interno bruto global en 2019 al 5,5 por ciento el año pasado, lo que equivale a 4,5 billones de dólares menos.



Por su parte, la Organización Mundial de Turismo señala que el número de viajeros internacionales se redujo de 1.466 a 399 millones en el mismo lapso. Los destinos preferidos de siempre, como Italia, México, Estados Unidos, España o el sudeste asiático, se quedaron sin visitantes en cuestión de días, apenas comenzaron las cuarentenas obligatorias y las restricciones a las aerolíneas.



Ahora, el péndulo se mueve en la otra dirección. Los incrementos son de doble o de triple dígito, entre otras porque la base de comparación es muy baja.



El regreso de los turistas extranjeros a Cartagena. Foto: EFE

No obstante, el comportamiento dista de ser uniforme. El motivo es que los obstáculos a la libre movilidad persisten, sin que exista un criterio lógico que explique por qué hay barreras o no.



Por ejemplo, los ciudadanos estadounidenses pueden viajar a Europa y volver sin mayores requisitos, pero a los oriundos del Viejo Continente no se les permite entrar a Estados Unidos, a menos que vengan de un lugar distinto. En muchos casos, las cuarentenas obligatorias en un cuarto de hotel y a cargo del visitante son la norma, para no hablar de los test obligatorios a precios exorbitantes, como le pasa a quien llegue a Panamá.



En cuanto a los colombianos, las restricciones abundan. Es verdad que la semana pasada volvieron a levantarse las talanqueras en buena parte de naciones europeas, adoptadas a finales de julio cuando la curva de contagios venía en pleno descenso. Aun así, no hay uniformidad sobre las vacunas que se reconocen, pues unos aceptan las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y otros no.



Claramente, las disposiciones no tienen lógica desde el punto de vista epidemiológico. A menos que se clausure totalmente una zona geográfica o se impongan condiciones draconianas para aislar a los infectados –como ocurre en China–, es prácticamente imposible evitar filtraciones. Islas como Nueva Zelanda o Australia optaron por la política de la supresión y casi cortaron sus lazos con el resto del mundo, pero a pesar de ello han tenido que enfrentar brotes graves.



La razón es, entonces, de orden político. En general, las encuestas muestran que la opinión ve con desconfianza a quienes llegan de otras latitudes y respalda cierres que, en el mejor de los casos, acaban aplazando lo inevitable si en el entretanto no hay una vacunación masiva.

Para aquellos que han entreabierto sus puertas, la opción es aumentar controles que cuestan tiempo y dinero. Debido a ello, el tiempo de espera en un aeropuerto o en inmigración se ha más que duplicado. Ese factor, sumado a cobros inesperados, le pone un techo a la demanda que solo volvería a las cifras de antes hasta 2024 o después, una vez la pandemia se convierta en un mal recuerdo.



Es cierto que parte del impacto ha podido solventarse con el componente doméstico. En lugar de cambiar de idioma o continente, millones de personas recorren el país en el que viven, como se ve en las estadísticas de tráfico aéreo o de desplazamientos por carretera.



De todas formas, el retroceso es mayúsculo. A pesar de que este año se podrían recuperar hasta 100 millones de empleos eliminados en el ramo turístico en el ámbito mundial durante el punto más extremo de la crisis, las pérdidas ascenderían a 54 millones de plazas, en comparación con 2019, de acuerdo con las entidades especializadas.

La realidad local

Tras ver repentinamente interrumpido el auge observado durante buena parte del presente siglo, la situación en Colombia se asemeja a la de otros lugares. Para comenzar, la descolgada en los números de turistas internacionales fue considerable, con disminuciones del orden del 75 por ciento en 2020. Los confinamientos y las precauciones, además, mantuvieron a millones de viajeros nacionales en sus casas por espacio de largos meses.



Los datos hablan por sí solos. Según Anato, los ingresos reales por concepto de alojamiento bajaron 63 por ciento el año pasado, el personal ocupado se contrajo en 29 por ciento y la ocupación hotelera apenas llegó al 30 por ciento. En el renglón de las agencias de viajes, las ventas cayeron 70 por ciento y el empleo en una quinta parte. “Fue una verdadera pesadilla”, señala Paula Cortés, presidenta del gremio.



Aquellos que lograron resistir notan que el panorama es más alentador. Entre el 1.º de enero y el 20 de agosto, el número de pasajeros en vuelos nacionales llegó a casi 12,7 millones, cerca de 3,5 millones menos que en 2019, aunque con tendencia al alza.

El retraso en los viajeros internacionales es mucho más grande, pues las estadísticas muestran que los visitantes de afuera apenas equivalen al 44 por ciento del guarismo de hace dos años. Dado el nivel de la tasa de cambio y la paulatina reactivación de las operaciones, hay esperanzas de que el último trimestre del calendario sea más vigoroso, pero nadie se atreve a hacer apuestas en medio de tantas incertidumbres.



Más que pensar en regresar al pasado, la prioridad es resistir a toda costa. En este sentido, el Programa de Apoyo al Empleo Formal ha sido clave, con desembolsos que hasta mayo llegaban a 31.612 millones de pesos y que sirvieron para subsidiar parcialmente las nóminas.

La eventual aprobación de la reforma tributaria, que ampliaría la vigencia de los alivios hasta diciembre, es considerada crucial. “Necesitamos ese aire adicional”, sostiene Paula Cortés.



Ante tantas urgencias, el desafío es no perder de vista las metas de largo plazo. “Estamos trabajando en reactivación con formalización”, afirma Ricardo Galindo, viceministro de Turismo. Ello comprende la reglamentación de la ley del sector que fue aprobada en diciembre pasado y que regula aspectos claves de una actividad que exige buenas reglas de juego.



Junto con esas prioridades, existe una discusión a la cual el país no se puede sustraer. Esta consiste en anticipar, en la medida de lo posible, eventuales cambios en el comportamiento de las personas, no solo mientras exista la pandemia, sino una vez deje de ser considerada un peligro mayor.



Al respecto, existe un relativo consenso en que los viajes de negocios se demorarán más en regresar a las cifras previas. Aceptando que el contacto personal no es comparable con una charla a través de una pantalla de computador, el tiempo invertido en cualquier desplazamiento apunta a ser mucho mayor ahora, por lo cual el sentido práctico se acabará imponiendo en contra de las citas relámpago.



De otro lado, hay un gran interrogante sobre eventos, ferias y convenciones, que en el caso colombiano eran un área muy prometedora hasta la aparición de la emergencia sanitaria. Los conocedores señalan que un esquema que combine presencialidad con virtualidad será el más factible, aunque habrá que ver cómo les va a los ensayos que empiezan a mezclar ambos elementos.

El crucero fue recibido con música. Foto: Puerto de Cartagena

En cuanto al turismo por placer, siempre está el antecedente de comportamientos en distintas poblaciones una vez los riesgos son menores. La experiencia muestra que el ánimo de salir aumenta tras los encerramientos, con lo cual al cabo de unos años se volverían a romper las marcas históricas de visitas establecidas en la década pasada.

Bajo esa perspectiva, Colombia tiene mucho que ganar si logra hacer las cosas bien y consigue mejorar la calidad de los servicios que ofrece, sin que se deterioren factores claves como la seguridad. La amplitud de opciones, y especialmente la biodiversidad que caracteriza al territorio nacional, sigue siendo la carta más fuerte de un país que desea atraer viajeros de todos los continentes.



Sobre este asunto vale la pena entender características propias de la nueva realidad. La exministra María Claudia Lacouture dice que “será determinante acoger las tendencias que tuvieron un importante giro con la pandemia para dar más relevancia a la transformación digital; a los modelos sostenibles, con respeto al medioambiente, para que haya más deseo de tranquilidad que de consumo excesivo”.



En último término, la adecuada mezcla de cultura, variedad y naturaleza será la que permita volver realidad las metas que se aplazaron por motivos de fuerza mayor. El plan sectorial de turismo, escrito al comienzo de este cuatrienio cuando nadie pensaba en una pandemia, hablaba de exportaciones por 8.000 millones de dólares, 5,1 millones de visitantes internacionales y 450.000 pasajeros de cruceros en 2022.



Claramente esos objetivos hoy son imposibles de alcanzar en el corto plazo, pero no en el futuro. Retomar la senda perdida con mayor rapidez que otros dependerá del esfuerzo conjunto del sector público y privado, a sabiendas de que Colombia tiene mucho que ganar si hace bien la tarea que emborronó el covid-19.



Y por ahora lo que importan son las pequeñas victorias. Cualquier ruta aérea que se reabra o la disminución de requisitos de entrada o salida en países que antes nos tenían en el radar servirán para que la esperanza que se sintió con tanta fuerza el martes en Cartagena sea el preámbulo de una realidad mucho mejor.





RICARDO ÁVILA PINTO

ANALISTA SÉNIOR

