Bruselas alista golpe si EE. UU. ataca el automóvil europeo

Bruselas tiene ya preparado su contraataque en caso de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decida imponer aranceles del 25 por ciento a los automóviles fabricados en Europa acogiéndose a razones de seguridad.

La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, anunció que el Ejecutivo comunitario tiene elaborada una lista de productos norteamericanos sobre los que se cargarían nuevos aranceles por 35.000 millones de euros –unos 39.000 millones de dólares–.

Bruselas confía en no tener que adoptar esas medidas, que dependerán de la decisión que pueda tomar Trump el próximo otoño.

Hace justo un año, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, lograba firmar una tregua comercial con Trump después de que Washington decretara aranceles para el acero y el aluminio europeos.



Ambos mandatarios sellaron entonces varios compromisos y pusieron en marcha un comité de trabajo. Malmström anunció en el Parlamento Europeo que la Comisión en breve publicará un informe sobre el resultado de esos acuerdos.



La escalada comercial desde entonces se ha congelado a la espera de los resultados de las conversaciones que están en curso.



Trump, no obstante, ha seguido con su retórica proteccionista. El presidente estadounidense encargó un informe al Departamento de Comercio para que investigara si las importaciones de vehículos de la UE suponían una amenaza a la seguridad nacional al debilitar la capacidad de los fabricantes de su país para invertir en tecnología.



Trump, que se reservó el contenido de las recomendaciones, aplazó hasta noviembre si decidía imponer aranceles del 25 por ciento a los coches fabricados en Europa. En caso de que lo haga, la UE ya tiene la respuesta preparada. “Esperamos no tener que emplear ese último recurso”, aclaró Malmström, quien calificó de “irrisorio” el hecho de que la Administración norteamericana se esté planteando que los automóviles europeos puedan constituir una amenaza para su seguridad.

Negociación atascada

Si bien Bruselas ha logrado que la guerra no se recrudezca, tampoco ha conseguido dar los pasos para rebajar las tensiones.



La Comisión Europea consiguió el mandato para negociar con Estados Unidos una rebaja de los aranceles de productos industriales, en particular vehículos.



La comisaria de Comercio admitió que esas negociaciones, sin embargo, están ahora mismo encalladas porque la Administración norteamericana no quiere avanzar si antes no se aborda la producción agrícola. “Esa es una línea roja para nosotros”, recordó Malmström.



También mostró su “preocupación” por el bloqueo que mantiene EE. UU. sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC).



