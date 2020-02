‘Una reforma pensional debe tener menos intereses políticos’

David Bojanini dice que hubiera podido permanecer al frente del Grupo Sura un par de años más –el gobierno corporativo de la organización lo ordena a los 65 años–, pero le pudo más el deseo de atender esos otros asuntos que le dan equilibrio a la vida de cualquier ser humano: la familia, el campo, la lectura, el deporte, a los que no les ha podido dedicar el tiempo necesario en los últimos 40 años, debido a sus obligaciones dentro del conglomerado, sin duda, uno de los más importantes de Latinoamérica.

En estas últimas cuatro décadas –dice– no solo ha vivido la transformación del Grupo Sura sino del país en todos los frentes “la Colombia de hoy es, sin duda, muy distinta a la de 40 años atrás”.



Sin embargo, y más allá de la nostalgia que le produce dejar a su enorme equipo de colaboradores, al que le reconoce el esfuerzo por llevar a la organización hasta donde está hoy, dice que se va con un sentimiento de ‘frustración’ al no haber visto que en el país se hiciera una reforma pensional con verdadero sentido social y menos político, aunque esto no dependiera de él.

Hay que luchar contra la informalidad laboral y lo otro importante es que se canalicen bien los subsidios para las personas que verdaderamente los necesita FACEBOOK

TWITTER

Se retira del Grupo Sura el próximo 31 de marzo, tras 40 años. ¿Qué cree que más extrañará al otro día?

​

Las personas, los seres humanos tan valiosos con lo que pude trabajar estos años y que gracias a ellos se pudieron lograr cosas muy importantes para esta organización. Entonces, a esas personas sí las voy a extrañar mucho.



Las cifras y la posición en que deja al Grupo hablan por sí solas, pero ¿siente que le quedó algún pendiente?

​

Siempre, y por fortuna, uno tiene cosas que no han llegado al punto donde uno quisiera. Hay varias en las que me gustaría decir que lo logramos. Por ejemplo, en Colombia se habla de reforma pensional desde hace mil años y si me pregunta qué hubiera querido, pues que se hiciera una, que no depende de mí, pero por lo menos doy el mensaje para que se haga una con menos intereses políticos y más intereses sociales para tener un mejor país.



Ese es el mensaje que le envío a quienes vayan a discutirla en el futuro cercano, en Colombia, Chile o donde sea, por favor, no hagamos reformas populistas porque hay que tener en cuenta la capacidad del país para financiar un sistema de pensiones.



Y con la resistencia social que hay ¿cree que el país lo logrará en el corto plazo?

​

Claro, pero hay que socializar bien las cosas. Cuando uno sale a protestar hay que tener muy en claro por qué lo hace y si uno no lo sabe, entonces, sí estamos muy mal.

De ahí la necesidad de socializar bien la problemática para diseñar un proyecto de pensiones que verdaderamente favorezca a todo el mundo, que mejore la cobertura, un sistema que ayude a que más personas tengan una pensión, pero que también sea sostenible desde el punto de vista fiscal. Si eso se logra, no veo porque alguien debería hoy estar protestando.



Hay desconocimiento del tema pensional por parte de la gente...

​

Me extraña mucho ver jóvenes protestando porque les están robando su pensión sin siquiera haber entrado a trabajar, eso lo único que demuestra es un gran desconocimiento de lo que pasa con las pensiones.



Con todo el respeto por esos jóvenes y por otras personas, pero acá no le roban la plata de la pensión a la gente, lo que pasa es que la gente no cotiza las semanas suficientes para cumplir los requisitos para una pensión y cuando pasa eso se les devuelven los aportes con sus rendimientos, pero no es suficiente para mejorarle la vida a las personas que ya no van a trabajar más.



Tenemos que empezar a usar más la razón que la emoción, estamos haciendo protestas por temas emocionales y el mundo de hoy pide más razón… las emociones son buenas, pero pongámosle razón a las cosas.



Y ¿cuál es su receta para una reforma pensional?

​

Si la expectativa de vida está aumentando se tendrá que pensar en que la edad de retiro sea más alta y realmente ponerle un poco de flexibilidad a eso. Pero sé que es una de las razones que genera más protesta y problemas, pues habrá que hacer una transición para que a los que están cerca de la pensión no le cambien las reglas de juego, esas son las cosas que hay que discutir, ojalá todo el mundo cotizara más semanas.



Hay que luchar contra la informalidad laboral y lo otro importante es que se canalicen bien los subsidios para las personas que verdaderamente los necesita, porque el sistema de prima media del país subsidia al que gana más plata y a quien le interesa que eso continúe es al que captura esas ayudas.

Reformas como esta son impopulares ¿cree que el gobierno se dará la pela?

​

Yo le digo una cosa, lo único impopular que tendría la reforma pensional que necesita Colombia sería que los subsidios en vez de dárselos a los que ganan más se los dieran a los que ganan menos y no creo que eso sea impopular. Pero hay que empezar a socializar y que todo se haga con criterios técnicos, no podemos dejar que personas a las que no es interesa una reforma pensional salgan con sofismas a tratar de distraer la atención de las personas.



Volvamos al Grupo. ¿En qué otro sector les gustaría estar?

​

En lo que estamos hoy queremos seguir. Siempre escogemos con mucho cuidado los sectores en que nos queremos focalizar. En los años 90 se hizo un proceso que implicó desinversiones en tabaco, construcción, textiles, comercio, porque queríamos centrarnos donde había más oportunidades y teníamos las capacidades para tener compañías de categoría mundial, empresas que acompañen a sus clientes y a sus públicos en ese desarrollo y crecimiento para ser sostenibles en el tiempo… ese es el mundo en el que queremos estar más que decir que queremos estar en cualquier otro negocio.



¿En su presidencia no pensó en dar el salto a Europa?

​

El avance grande de la expansión del Grupo Sura se ha dado, en los últimos ocho años y estamos en un proceso de consolidación de lo adquirido, porque tenemos gran potencial de crecimiento en Latinoamérica y no queremos distraernos para ir simplemente a hacer inversiones en otros lados cuando acá tenemos una tarea grande por hacer.



Será una tarea para su sucesor...

​

Para todos los que están acá todo son tareas pendientes, pero no sé si la idea de irse a otro continente. Yo diría más bien que la tarea es de fortalecerse y consolidar lo que hoy se tiene.



En 40 años el país se ha transformado ¿dónde cree que se nota más ese cambio?

​

En todo. Los fondos de pensiones, que nadie quiere, transformaron el mercado de capitales en Colombia, sino hubiera sido por estos hoy no habría un mercado y nadie podría decir que va a emitir bonos para financiarse. En competencia los cambios son evidentes, hoy hay que saber ofrecer valores agregados para llegarles a más personas y hacer que escojan su producto; también hay una visión de sostenibilidad y en temas ambientales que antes no existía, hay menos pobreza de la que se tenía hace cuatro décadas y debemos mejorar más, pero si comparamos cifras, lo que ha crecido el PIB de Colombia ese periodo es importante, somos muy pesimistas y decimos que el país no avanza, pero lo hemos hecho de manera enorme.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS