Lunes, cuando más se falta al trabajo en el país

Mientras el lunes es el día que más acostumbran los colombianos faltar a sus trabajos por diversas razones, mayo es el mes con mayores ausencias y diciembre, el que menos registra estas. Sin embargo, este es el mes en el que las personas se toman más días de licencia, 5,04 en promedio, solo por detrás de abril, cuyos datos arrojan unos 5,13 días.



Estas son apenas unas conclusiones del estudio de la firma británica de gestión de riesgos Aon (2015- 2017), el cual indica también que los hombres son los que más capan trabajo en el país, mientras que las principales causas del ausentismo laboral de los colombianos oscilan por lo general entre las licencias y los accidentes laborales.

Según cifras del estudio, si se restan los casos de licencias, las mujeres, que en su mayoría utilizan licencias de maternidad, son las que menos se ausentan, con un promedio de 2.823 días. Restando estas a los hombres, el número de días de ausentismo es de 3.274.



Las enfermedades generales son las que más casos de ausentismo provocan en el país, 74 por ciento. Los problemas de salud son otra de las causas de alta inasistencia y afectan casi por igual a hombres y mujeres, con 500 casos por cada mil personas.

Los problemas intestinales representan el 9 por ciento, y en promedio generan incapacidades de dos días.

Las lumbalgias o dolores de espalda son la segunda enfermedad con más eventos de ausentismo laboral, con incapacidades de 3 y 4 días.



Los resfriados (gripa), pese a ser el tercer mayor generador de faltas al trabajo, solo dan incapacidades promedios de dos días, mientras que los dolores de cabeza y migrañas generan 1,9 y 1,8 días de ausentismo. Otros padecimientos que afectan a los trabajadores son las infecciones, amigdalitis y dolores abdominales.



Ante estas cifras, Sandra Gaitán, directora médica de Aon, dice que el impacto en las empresas de la ausencia de cualquier trabajador, independiente del rol que desempeñe, desencadena consecuencias negativas.



Además, señala que se pueden presentar otros problemas, como “retrasos en las actividades y tareas asignadas, aumento de la carga laboral de los demás trabajadores, disminución de la calidad de la atención, los cuales generan estrés e impactan la productividad y eficiencia de los procesos”.



Según el estudio de Aon, las licencias que solicitan los trabajadores también tienen gran impacto laboral.

Por su parte, los permisos, remunerados o no, por calamidad doméstica, compensatorios o especiales, ocupan el segundo puesto entre las razones de ausencia al trabajo de los colombianos. Aunque no se pueden asociar a causas médicas, en la mayoría de casos se dan los lunes y viernes.



También están los accidentes laborales, eventos cuya ausencia se ve justificada y representan 3 por ciento. Estos afectan principalmente a los hombres, quienes son los que más los sufren, con 30 casos por cada 1.000, según Aon.



Gaitán revela que en las empresas está ocurriendo un nuevo fenómeno: el ‘presentismo’. “El presentista se define como ‘estar sin estar’, es decir, aquel empleado que ocupa un puesto de trabajo bajo obligatoriedad, para no quedar cesante”, explica.

Según Aon, “este se asocia a personas que, por miedo a quedar desempleadas, aceptan empleos de baja remuneración y permanecer en su puesto así hayan terminado sus labores por temor a ser despedidas”.



La experta dice que este fenómeno se ve en empresas que evalúan a sus empleados por temas como cumplimiento de horarios, frente a otras que priorizan el liderazgo, los incentivos y un adecuado clima laboral.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS