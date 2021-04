Gobierno aplaza para el jueves radicación del proyecto de reforma

Luego de que todo estaba listo este miércoles para radicar el de 'Ley de Solidaridad Sostenible', el Gobierno decidió aplazar la presentación de esta iniciativa ante el Congreso de la República para mañana jueves, tras conocerse la noticia sobre el fallecimiento del padre del viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño.



La presentación de esta iniciativa ante el Legislativo, así como la rueda de prensa en la que a las 3:00 p. m. Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, explicaría en detalle los aspectos fundamentales del proyecto y los alcances del mismo estaba prevista para la tarde de este miércoles, antes de conocerse el deceso del padre del viceministro Londoño.



Como se recuerda, con esta iniciativa el Ejecutivo busca recursos por 26 billones de pesos que le permitan afrontar la actual crisis económica y social generada por la pandemia del covid-19. Dicho proyecto no solo tiene un gran componente social, sino que, además, incorpora ajustes fundamentales en materia tributaria.



El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ha venido revelando poco a poco los componentes esenciales que incluirá esta reforma, no solo los que tienen que ver con el tema tributario, sino también aquellos que serán esenciales para atender la crisis social por la que atraviesa el país.



El Ejecutivo ha insistido en que el proyecto propone no gravar alimentos adicionales a los que ya pagan el impuesto ni a sus cadenas de producción, proteger el consumo de los hogares de menores ingresos y eliminar la categoría de exentos, excepto para los productos exportados, la mayoría de los cuales son sujetos de tributación en los países de destino.



Con ajustes de este tipo, sostiene Carrasquilla, se busca elevar el potencial de cobro de IVA del 39 por ciento actual a un 46 por ciento.



El proyecto propone, también, ampliar la base de personas que en Colombia declaran y pagan renta. “Hoy solo el 4 por ciento de las personas naturales pagan impuestos; la idea es llevar ese porcentaje al 12 por ciento”.