Explican ajustes a proyecto de navegabilidad del río Magdalena

El proyecto de navegabilidad del río Magdalena se concentrará en el tramo donde hay mayor navegación fluvial, garantizando el acceso de Barranquilla a Barrancabermeja, explicó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en su intervención en el foro Ruta del Desarrollo Sostenible, de Findeter, en Santa Marta.

El proyecto se ha fraccionado, y hay dos partes, una que va desde Barranquilla a La Gloria, y la otra de La Gloria hasta Barrancabermeja.



Luego de proceso de diálogo competitivo, se incluyen cambios que no estaban comprendidos en el proyecto anterior, como obras estructurales que requeriría el canal de acceso: la reconstrucción de uno de los tajamares, el mantenimiento de otro y la reconstrucción de una de las barreras del kilómetro 14.



Estas modificaciones implicarán 100.000 millones de pesos de capital adicional.

Durante su intervención en el evento en el que se reunieron más de 150 alcaldes y gobernadores electos, la ministra expuso que las determinaciones sobre la navegabilidad del Magdalena fueron tomadas luego de un diálogo con los diferentes sectores, que culminó a finales del mes pasado.



Dado que la historia de navegación tiene más de cien años entre Barrancabermeja y Barranquilla, según el Ministerio, una de las mayores falencias del proyecto era que el 70 por ciento de los recursos de la APP eran destinados de Barranca a Puerto Salgar y solo el saldo en el canal de acceso.



“De Barranca a Puerto Salgar no hay ni siquiera un puerto fluvial, en parte porque la pendiente es más alta, y en parte por las curvaturas del río”, aseguró la funcionaria.



Asimismo, manifestó que el proyecto no incluía las obras estructurales del canal de acceso. “En teoría, nosotros íbamos a tener garantizada la navegabilidad de Barranquilla y Puerto Triunfo, pero no teníamos garantizado que los barcos podían entrar a Barranquilla. Eso fue la APP que yo encontré”, anotó.



De otro lado, la ministra de Transporte destacó la importancia de contar con unidades de monitoreo que permitan diseñar un estrategia de dragados conforme al comportamiento del río.



“Cormagdalena, los últimos cinco años, cada cuatro meses por urgencia, contrataba dragados, y cuando uno contrata dragados cada cinco meses, pues lo que pasa es que no planea y no se hace un uso efectivo de los recursos”.



Así bien se hizo énfasis en que todos los proyectos de cuarta generación y de la navegabilidad del río Magdalena, de entre uno y tres billones son estructurados como alianzas público privadas.ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO