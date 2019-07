Rappi y Mintrabajo, en mesa de trabajo para abordar protección social

Un paso adelante en la búsqueda de una solución a la situación de los rappitenderos se dio este viernes, tras concluir la reunión entre la ministra del trabajo, Alicia Arango Olmos, con los directivos de Rappi, en la que acordaron establecer "una mesa de trabajo que busca que la plataforma digital ayude a mejorar las condiciones de los rappitenderos".

“Desde el Gobierno apoyamos el emprendimiento, pero no podemos pasar por alto los derechos de los trabajadores. Tenemos la mejor voluntad de ayudar. No queremos competir o discutir con el tipo de trabajo que brinda Rappi, por el contrario, queremos encontrar soluciones que beneficien a los rappitenderos y también a la empresa”, dijo Alicia Arango, ministra de Trabajo, en la reunión.



Una de las grandes conclusiones en el encuentro es que el país tienen que avanzar en una realidad que cada vez se posiciona más y es la de adaptarse, en lo laboral, a otros modelos de contratación, como el que están planteando las nuevas tecnologías.



“Resalto la voluntad de Rappi para reunirnos y sacar adelante lo que, consideramos nosotros y consideran ellos, debe primar la protección de los trabajadores, independientemente de la forma de contratación que tengan. Ellos han estado muy abiertos a nuestras ideas. Hoy les envío un mensaje a los rappitenderos: aquí tienen a una empresa que quiere trabajar por ustedes”, dijo Arango.

Debe primar la protección de los trabajadores, independientemente de la forma de contratación que tengan FACEBOOK

TWITTER

Según indicó la funcionaria, “el Gobierno Nacional apoya el emprendimiento y el modelo de Rappi y no tenemos ningún problema con que sean independientes, pero queremos que ellos tengan un tipo de protección social que les garantice sus derechos”.



A su turno, el fundador de Rappi, Simón Borrero, también destacó la oportunidad que les dio el Ministerio para dialogar sobre la situación.



“Una de las conclusiones de esta reunión es poder mostrar al país los beneficios de Rappi y cómo funciona el modelo de ingresos extra para los rappitenderos", explicó Borrero.

Cotizar de forma flexible

La salida, al fin de cuentas, parece enrutarse hacia la idea de cotizar de una forma flexible. En parte, es la idea que ha venido defendiendo la ministra Arango: "que esta cotización no necesariamente sea sobre la base del mínimo sino sobre ingresos. Por ejemplo, si yo me conecto solo por 6 horas y tengo ingresos durante ese lapso, debería poder aportarle a mi futuro de acuerdo con los ingresos de ese tiempo en el que me conecte a la aplicación”, puntualizó Borrero.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS