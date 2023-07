La aplicación de domicilios Rappi fue demanda por un grupo de personas, quienes recibieron mensajes promocionales por medio de mensajes de texto, correos y WhatsApp.



Esta práctica de marketing por parte de la plataforma fue demandada por 20 personas. Además, la Superintendencia de Industria y Comercio le ha impuesto más de dos millones de multas por esta.



Estas 20 personas recibieron anuncios publicitarios sin consentimiento explicito, por lo que, en representación de los abogados Juan David Mesa y Camilo Araque, le exigen a Rappi que acepte y pague por los daños que han causado a estas personas, ya que violaron la Ley 1581 de 2012.



Así mismo, la SIC aseguró que la plataforma no respetó el derecho de suprimir la información de los datos cuando tienen este fin y tampoco pudieron comprobar que tenían la autorización para acceder a estos, según indicó El Colombiano: “la empresa no estaba en capacidad de satisfacer ese derecho y cumplir con su deber de facilitar dicha información, vulnerando gravemente el derecho de habeas data”.



Rappi Foto: Rappi

Por un lado, la exigencia de la demanda es que cualquier usuario de Rappi que se haya inscrito previo al 25 de abril del 2019 y haya recibido este tipo de mensajes se vea beneficiado:



“El grupo de consumidores que se hayan registrado como usuarios de Rappi S.A.S., inicialmente desde fecha anterior al 25 de abril de 2019, fecha en la cual se profirió órdenes genéricas a la sociedad demandada por parte de la SIC para ajustar su recaudo de datos personales a las leyes estatutarias de habeas data y de protección al consumidor”.



Por otro lado, la demanda exige que la plataforma entregue información de los usuarios inscritos y especifique la fecha en la cual se registraron a la misma.Se sabe que esta solicitud ya fue aprobada por el juzgado.



No obstante, la defensa de Rappi, Alberto Acevedo, alega que la demanda de este grupo ya caducó. Por lo que ya pasaron dos años desde que se interpuso la demanda:



"Bajo este entendido, las acciones que pudieran surgir en relación con los hechos objeto de la referida investigación debían presentarse dentro de los dos años siguientes a estas dos fechas, esto es el 9 de febrero de 2019 o, a más tardar, el 23 de octubre de 2019".

LAURA CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS