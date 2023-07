En los más recientes análisis de la situación eléctrica de mediano plazo, XM evidenció un incremento en la demanda nacional de energía que, en ocasiones, ha superado los valores pronosticados por la Upme en su publicación de octubre de 2022.



Esto ha dado lugar a que en algunas zonas del país se opere la infraestructura de transmisión cerca de los límites de seguridad de la red y que, dada la cargabilidad de los equipos usados o la ocurrencia de fallas, es alta la probabilidad de no poder atender completamente la demanda de los usuarios.



XM advierte que, si el impulso de crecimiento de la demanda continúa, si no se ponen en marcha las obras de transmisión y distribución y no se definen nuevos equipos que fortalezcan la red, el Sistema Interconectado Nacional sería menos resiliente.



Debido a las fallas a las que está expuesta la red nacional, podrían ser necesarios cortes de energía en algunas zonas del país durante los picos de demanda para conservar los niveles de seguridad y confiabilidad en la prestación del servicio en el territorio nacional.

Foto: Enel Colombia

XM asegura que ha venido dando las respectivas señales al Gobierno Nacional y también a los agentes del mercado sobre la existencia de condiciones de riesgo para la atención segura de la demanda en algunas partes de La Guajira, Cesar, Magdalena, Córdoba, Sucre y Bolívar por sobrecargas de la infraestructura y bajos voltajes en condición normal o frente a fallas en los equipos de la red.



Esta misma condición sucede con la red que atiende la demanda del departamento de Chocó, pues presenta una alta vulnerabilidad a fallas, dando lugar a desconexiones continuas de demanda.



"Ante la presencia de estas situaciones, en XM hemos tomado acciones con los operadores de red que en ocasiones han permitido reducir la demanda no atendida para minimizar el alto impacto en las regiones antes mencionadas, acciones que, dado el agotamiento de la red y el crecimiento de la demanda, son insuficientes", señala Jaime Alejandro Zapata, gerente del Centro Nacional de Despacho en XM.



La situación en la Costa Atlántica es especialmente delicada porque desde hace varios años hay un agotamiento generalizado en la capacidad de transmisión de la red, según XM.



Esto significa que los equipos operan muy cerca o sobre los límites máximos de operación y han llevado a que cerca del 61 por ciento de la demanda no atendida total del país se produzca en esta área, tanto por causas programadas (mantenimientos a la red) como no programadas (fallas en la infraestructura de transporte).



Además, esta región cuenta con el 74 por ciento de los esquemas especiales de protección que se tienen implementados en el país para la detección de condiciones particulares indeseadas e inusuales del sistema.



Estos esquemas permiten operar las redes haciendo un mayor uso de su capacidad y, ante la materialización de fallas, causan demandas no atendidas puntuales para minimizar el impacto de la falla.



Esta situación se suma al incremento constante de la demanda por encima del promedio nacional, agudizado por mayores consumos en condiciones de altas temperaturas.

Foto: Cortesía Isa

De acuerdo con XM, esta situaciones que se están presentando, sumadas a los retrasos en las fechas de puesta en operación de los proyectos de transmisión y distribución, han dado lugar durante los últimos meses a desconexiones de demanda que podrían agudizarse en el mediano plazo, es decir, en dos años.



El agotamiento de la red en el Caribe, zona que presenta una alta concentración de cargas especiales por el uso de aires acondicionados y fuertes sistemas de refrigeración (algo natural como consecuencia de las altas temperaturas), ha dado lugar a diversas situaciones que han afectado la prestación del servicio en varios departamentos.



Así mismo, motivaron a que XM venga proponiendo la instalación de tecnologías que fortalecen la red y mejoran la calidad en la atención de la demanda de los usuarios, como los compensadores síncronos, dispositivos que la Upme está analizando su inclusión en los planes de expansión de la red.



"Si bien, en términos generales, Colombia cuenta con altos niveles de seguridad y confiabilidad en la atención de la demanda de energía, nos preocupa la situación de algunos territorios en los cuales se identifica que, con los incrementos esperados en la demanda, sería muy complejo prestar el servicio con la seguridad y calidad acostumbradas", agregó Jaime Alejandro Zapata.



Foto: Stringer Files / Reuters

Los mayores riesgos de un racionamientos de energía se registran en la poblaciones atendidas desde las subestaciones El Banco, La Jagua, San Juan y Guatapurí en el área de La Guajira, Cesar, Magdalena.



Además de San Jacinto, Calamar, Zambrano, El Carmen y el Plato en el área Bolívar, así como Sincé, Mompox y Magangué en el área Córdoba y Sucre, donde la red presenta señales claras de agotamiento que afectan la prestación del servicio y en donde ya se han presentado situaciones operativas puntuales que han requerido la programación de demanda no atendida.



Si bien en el corto plazo las situaciones de la región Caribe y del departamento del Chocó requieren una urgente atención, también lo es en el mediano plazo la situación del área Oriental que plantea la necesidad de acciones en la ejecución y estructuración de proyectos en el Sistema de Transmisión Nacional.



Lo anterior debido al crecimiento de la demanda en el Norte y Occidente de la Sabana de Bogotá y al retraso de proyectos estratégicos como la subestación Norte, el refuerzo Virginia - Nueva Esperanza y los Transformadores 2 y 3 de Nueva Esperanza.



Según XM, este panorama indica que para el periodo 2025-2026 dicha área podría no contar con la infraestructura de red necesaria para atender de forma confiable y segura la demanda esperada para este horizonte de tiempo.