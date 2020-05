Emisor hace nueva inyección de liquidez por $ 6,3 billones

Las decisiones en materia de política monetaria suelen ser complicadas de entender, pero de allí se desprenden muchos de los efectos que llegan a los ciudadanos en materia crediticia o temas de inflación que, a la larga, no es otra cosa que: para qué me alcanza la plata como colombiano y cómo la obtengo si todos estamos en crisis.

​

En ese contexto está la medida que tomó este viernes la junta del Banco de la República, en una reunión extraordinaria en la que aprobaron una operación por 6,3 billones de pesos para inyectar liquidez a la economía. He aquí lo que esto significa.

Las empresas y los hogares necesitan créditos, pues estamos en una coyuntura crítica, llena de incertidumbre, producción disminuida por medidas de aislamiento. La demanda de productos es escasa. Es decir, las dificultades son generalizadas, tanto para ricos, como para pobres.



Fue así como, la Junta directiva autorizó al Banco de la República para efectuar operaciones transitorias de expansión (conocidas como Repos) con títulos de cartera por un monto de hasta 6,3 billones. Repo quiere decir que hay de por medio una recompra entre dos: te doy plata, me firmas un tìtulo, luego me vuelves a dar el dinero y yo te devuelvo el tìtulo.



Esto implica que el Banco Emisor le dice al sector financiero, tengo esta plata, la voy a poner a disposición suya a través de subasta para que luego usted pueda tener con qué prestarles a los ciudadanos o a las empresas. Se la presto por 6 meses y usted me firma este papel. En un plazo máximo de 6 meses me traes la plata y recoges el título.



Qué ventaja tiene esto para la economía: que hay dinero disponible, aunque sea con intereses, para comprar, vender, producir. Si esto se da así habrá menos empresas despidiendo gente porque están paralizadas.



Volviendo a la medida del Banco de la República, la primera subasta se realizará el 14 de mayo de 2020 por $ 1 billón. Habrá subastas cada dos semanas, los jueves, durante tres meses.



La reglamentación pertinente se publicará este viernes a través del Banco de la República.





