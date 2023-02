Hace ya casi 20 años, la Compañía Colombiana Automotriz (CCA) puso fin a la producción de uno de los autos más exitosos en ventas, el Mazda 323, y dejó atrás también sus modelos de más alcurnia. A cambio, empezó a comercializar los modernos y mejor equipados Mazda 2 y Mazda 3.

Esa decisión acabó con el sueño de muchos en ese entonces de hacerse con un Mazda porque la diferencia entre el precio de los queridos 323 con los nuevos era enorme. Ahí comenzó a verse más lejano el horizonte del carro popular.



Y aunque esa fue una movida estratégica de la marca japonesa, que a la postre le dio buenos resultados, hoy esa misma situación se está viviendo motivada por otras razones, pero que igualmente está alejando al carro ‘popular’ de los compradores, si es que se puede llamar así a un modelo muy básico que en algunos casos pasa de los 60 millones de pesos.



En diciembre pasado, el portal motor.com.co hizo un top 10 de los carros más asequibles en el mercado colombiano, comparando los precios de los mismos seis meses antes, es decir, en junio de 2022.

Allí ya empezaba a reflejarse el gran salto de los precios. En ese lapso, el más barato (Renault Kwid) estaba en 42 millones de pesos y en diciembre llegó a 52. Y el carro que aparecía en el décimo puesto (Volkswagen Voyage) pasó de costar 52 a 64 millones.



Y aunque suene repetitivo, en esa subida de precios incidió la pandemia del 2020 con todas sus consecuencias colaterales: cierre de plantas de producción, escasez de microprocesadores y la crisis de los contenedores.



Para ejemplificar este proceso podemos ver lo que ocurrió con los precios del Renault Kwid. Se lanzó en 2019 en tres versiones: Life, a $29’990.000; Zen, a $32’990.000 y Outsider, a $35’490.000. Con dólar a tres mil pesos, en promedio. Hoy, cuatro años después, según los precios que aparecen en la página oficial de Renault, el Kwid se ofrece en cuatro versiones: Zen ($56’200.000), Intens ($59’990.000), Iconic ($62’200.000) y Outsider ($64’200.000).

Otro enemigo de las ventas son las altas tasas de interés. Foto: iStock

Salvo los nombres, algunos accesorios y cambios estéticos, todos tienen en común la misma carrocería y comparten un idéntico motor 12 válvulas de 1.0 litros y 66 caballos de potencia. Esto es normal entre los fabricantes, pero un carro con estas características, que para las marcas es el de entrada, para el cliente tradicional se vuelve inalcanzable.



Y no pasa solo con Renault. Recientemente, Hyundai presentó su nuevo HB20 en versiones sedán y hatchback, el que era de entrada a la marca, pero que ahora es prémiun. Su precio de arranque es de 84’000.000 de pesos.

¿Por qué tan costosos?



Que los carros en Colombia son muy caros es una afirmación que ha hecho carrera y se da por cierta, pero el precio que fijan los fabricantes a sus carros es el mismo para todos los países. La gran diferencia está en los impuestos que cada gobierno les impone. En Argentina o Ecuador, por ejemplo, la tasa impositiva es superior al 50 por ciento.



El informe ‘Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2022’, elaborado por el Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), encontró que países como Argentina tienen un recaudo tributario del 29,4 por ciento sobre el producto interno bruto (PIB); en Chile es de 19,3 por ciento; en Colombia, de 18,7 por ciento; México, 17,9 por ciento, y Perú, 15,2 por ciento.



Y también incide en el precio de los carros el país de origen, los aranceles que están asociados con el gravamen de importación, que está directamente vinculado con los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio, valor FOB (Free On Board), o sea, el valor del carro en puerto de embarque.

Las 21.914 unidades vendidas en diciembre de 2022 y las 13.872 de enero son las más bajas en los últimos 8 y 10 años. Foto: iStock

En Colombia, la frontera del carro ‘popular’ no solo se corrió por cuenta de la pandemia. Aquí han jugado de manera fuerte el comportamiento del dólar, la inflación, el aumento de las tasas de interés y la incertidumbre política. Todos estos elementos le han pasado la factura al mercado de nuevos y usados, de ahí que las cuentas de las marcas para este año se hicieran con cautela, e, incluso, se están ajustando las proyecciones de ventas a cifras más reales.



Y no se equivocan: las 21.914 unidades vendidas en diciembre de 2022 y las 13.872 de enero son las más bajas en los últimos 8 y 10 años, respectivamente, y no hay señales de mejora.



El carro ‘popular’ se ve cada día más lejano para muchos, pero en general los carros de todas las gamas se ven afectados por la disparada de los costos de fletes, seguros, repuestos, servicios posventa, la capacitación de los técnicos y fuerzas de ventas, que además se tasan al dólar de hoy.



Todos estos son efectos colaterales y sus costos al final los termina pagando el cliente, quien además está asumiendo el hecho de que todas las exigencias de seguridad y de contaminación hacen que producir un carro sea más costoso. Sin dejar de lado que las ventas de los carros de combustión interna están pagando la inversión de las marcas en desarrollo, ingeniería y diseño de los eléctricos e híbridos.

Sin crédito no hay carro

Los pronósticos para el sector no son los mejores. Foto: iStock

Otro enemigo de las ventas son las altas tasas de interés. Las estadísticas indican que, en promedio, casi el 80 por ciento de la compra de vehículos se hace con crédito.



Además, por un lado, las entidades financieras son ahora más cautelosas y exigentes en los estudios y aprobaciones; y por el otro, el temor de la gente con la incertidumbre de lo que pueda pasar con su empleo, sus ingresos y el temor a endeudarse con unas tasas altas.



Si una persona aspira a comprar un carro cero kilómetros de $ 64’000.000 y le aprobaran un crédito de 32 millones de pesos, las cuotas mensuales le quedarían en $ 1’015.530.48. Financiado a 60 meses pagaría al final $ 60’931.800.



Hasta hace pocos años, la gente llegaba a la vitrina con algo de plata, en unos casos hasta con el 50 por ciento del valor del carro y financiaba el resto, ahora algunos están pidiendo el total de la financiación.



Los pronósticos para el sector no son los mejores. Para este año se proyecta la venta de 260.000 vehículos, una cifra modesta, calculada por debajo del total de ventas del 2022, cuando se matricularon 262.340 unidades.

VEHÍCULOS

