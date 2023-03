El Ministerio de Trabajo reveló las líneas principales de la reforma pensional que pondrá a consideración del Congreso de la República y como era de esperarse son muchas las preguntas que tienen los colombianos. Una de ellas es quiénes están exentos de la nueva reforma.

Las exenciones de la nueva reforma pensional dependen del llamado régimen de transición del actual esquema al nuevo. Es el mismo caso de la reforma a la salud, para la cual el Gobierno Nacional plantea un periodo de 10 años.

Según la revista Semana, "el régimen de transición se refiere a los llamados derechos adquiridos, los cuales son protegidos por la Corte Constitucional, y cobijan a las personas que ya tienen una expectativa cierta de su pensión, lo que hace que, por ende, no se les puedan cambiar las condiciones".



La iniciativa del Gobierno plantea -según ese medio- un cambio frente a la forma como se realizó este proceso cuando se aprobó la Ley 100 de 1993, la cual le dio vida a los fondos privados de pensiones y los puso a competir con el régimen de prima media, hoy administrado por Colpensiones.



De acuerdo al texto del proyecto, el cual fue conocido por EL TIEMPO, la reforma no aplicaría para quienes tengan 1.000 semanas cotizadas al momento en que sea aprobada la reforma y no se discutirá el tema de la edad.



Cabe recordar que para pensionarse en el país, tanto en Colpensiones, como en los fondos privados, hombres y mujeres, requieren un mínimo de 1.300 semanas. La propuesta de reforma pensional del Gobierno deja quieta la edad para jubilarse, 57 años para mujeres y 62 para hombres.



La iniciativa pretende que todos los cotizantes que ganen hasta tres salarios mínimos se pasen a Colpensiones y quienes devengan más de ese monto coticen el excedente en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Los cotizantes pueden escoger ese fondo de pensiones.



Quienes tengan 1.000 semanas cotizadas y no se quieran pasarse a Colpensiones, independientemente de su salario, se podrán quedar en los fondos privados y jubilarse bajo las condiciones de la Ley 100.Porvenir, administradora de fondos de pensiones (AFP) hace parte del grupo empresarial al cual pertenece Casa Editorial EL TIEMPO.

