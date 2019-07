¿Quiénes deben declarar bienes al llegar al país?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reveló las nuevas reglas de juego que tendrán que cumplir quienes ingresen al país por puertos y aeropuertos y deban declarar su equipaje, efectivo o de títulos representativos.



Según la entidad, estarán obligados a entregar el formulario verde en aduanas cuando aplique alguna de las siguientes condiciones:

• Los elementos que ingresen en el equipaje diferente a sus efectos personales, constituyan cantidades comerciales o superen los 2.000 dólares.



• Exista una norma especial que exija el cumplimiento de requisitos para el ingreso de mercancías, como en el caso de armas, equipos y partes de telefonía móvil, entre otros.



• Ingresen vegetales, animales e insumos agropecuarios, incluyendo los animales de compañía o mascotas.



• Ingresen o saquen mercancías que constituyan patrimonio cultural de la nación u otras naciones (tales como esculturas, pinturas y demás).



• Ingresen mercancías sujetas a los requisitos establecidos por el Ministerio de Cultura o de Ambiente, como es el caso de obras de arte o productos con restricciones ambientales.



• El viajero sea residente en el exterior e ingrese temporalmente y libre de impuestos, artículos para su uso profesional durante su estadía en Colombia.



• Las misiones médicas acreditadas ingresen insumos necesarios para el desarrollo de jornadas de salud.

• El viajero haya enviado o envíe equipaje no acompañado (despachado por carga antes o después de su llegada al país).



• El viajero haya permanecido mínimo cinco días en el exterior e ingrese hasta tres unidades de cada uno de los siguientes bienes: artículos de uso doméstico, sean o no eléctricos, artículos deportivos, artículos propios de la profesión, arte u oficio, y/o hasta 10 unidades de la misma clase de los demás artículos para el uso personal o familiar.



• El viajero ingrese mercancías que superen el cupo total permitido por la modalidad de viajeros (5.000 dólares) o mercancías no autorizadas para la modalidad de viajeros.



• El viajero o su unidad familiar ingrese o saque del país divisas en efectivo y/o títulos representativos de dinero por más de 10.000 dólares o su equivalente en otras monedas.



PORTAFOLIO