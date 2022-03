El gobierno acaba de designar a Susana Correa como nueva ministra de Vivienda. El anuncio lo hizo el propio presidente Iván Duque, durante un evento que se desarrolla en el Valle del Cauca. Correa se desempeñaba desde hace algún tiempo como directora del Departamento de Prosperidad Social y reemplaza en el nuevo cargo a Jonathan Malagón Gonzalez



(Lea también: El precio del petróleo vuelve con fuerza al alza y supera los 120 dólares)

La nueva ministra de Vivienda es ingeniera industrial, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en Administración de Negocios y Gerencia de la Universidad de Harvard, diplomado en alta gerencia en ADEN MIT y cursos de finanzas en Chicago Booth.



(Le puede interesar, además: Los Gilinski estuvieron presentes en la Asamblea de Accionistas de Nutresa)



Al momento de su designación en la cartera de Vivienda Correa se desempañaba como Directora de Prosperidad Social. La directiva cuenta con amplia experiencia en el sector privado y público: fue gerente general de la empresa Colombiana de Cueros; gerente de Disinfantil S.A. y gerente general de Gases del Norte del Valle, en Palmira.



También se desempeñó como agente interventora designada por el Presidente de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la gerencia de la Empresa de Servicios Varios de Cali (Emsirva) y de las Empresas Municipales de Cali (Emcali). Posteriormente, fue asesora de la Presidencia de Café Redes Engheineiria en Sao Paulo, Brasil. A su regreso a Colombia asumió la dirección ejecutiva de los World Games Cali 2013.



Entre 2014 y 2018 fue senadora de la República por el partido Centro Democrático. En ese cargo, Correa fue autora de los proyectos de ley para la protección de infantes y menores de brazos y la exigencia de instalación de baños familiares en establecimientos abiertos al público.



Fue ponente de proyectos de ley como el de creación del Sistema de Información de Becas y Créditos (SNIBCE), que le permite a toda la ciudadanía conocer de manera puntual y detallada la oferta de becas públicas y privadas existente en el país; la resolución del diferendo limítrofe entre Chocó y Antioquia; el Régimen Sancionatorio del Transporte; y la regulación de los cobros prejurídicos de créditos educativos del Icetex, la creación de la Región Administrativa del Pacífico RAP, y la categorización de Cali como distrito especial, entre otros.

Cambio de rumbo

Jonathan Malagón, quien se desempeñaba como ministro de Vivienda, dijo que renunció a este cargo por decisión personal, luego de permanecer en este más de 3 años y medio.



"He renunciado a este honor por motivaciones personales y familiares que se resumen en la necesidad de acompañar a mi esposa en el embarazo y disfrutar de la compañía de mis padres luego de los difíciles momentos que vivimos por cuenta del Covid-19", dijo el funcionario.



Agregó que durante estos 1.325 días de ejercicio de Gobierno, alcanzaron cosas que muchos tildaban de imposibles. "Logramos que Colombia se consolidara como el país del hemisferio donde más se compran casas per cápita, alcanzando cifras históricas en el sector, donde en promedio cada dos minutos y medio un colombiano puede cumplir el sueño de tener vivienda propia".



Señaló, además, que se pasó del 26 al 80 por ciento la asignación de los subsidios VIS para las familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos. Además, hoy 6 de cada 10 subsidios son asignados a mujeres cabeza de hogar.



"Derrumbamos el mito de que los jóvenes no compran vivienda y a través de iniciativas como Jóvenes Propietarios consolidamos una tendencia irreversible, hoy en día, el 43 por ciento de las viviendas VIS son adquiridas por colombianos menores de 30 años", puntualizó Malagón.



El Tiempo