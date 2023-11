Caída en precio de energía en bolsa traerá alivio, pero aún falta impacto de El Niño

A comienzos del 2024 los usuarios podrían ver tarifas de energía más bajas por cuenta de un desplome en el precio de la energía en bolsa, luego de que desde el 27 de agosto iniciara una tenencia alcista que lo llevó hasta a un máximo de 1.432,6 pesos por kilovatio hora el 24 de octubre.



Este mercado es a donde acuden los comercializadores para comprar el porcentaje de la electricidad que les hace falta para cubrir el consumo de los hogares y que hoy corresponde al 15 por ciento, en promedio, según datos de XM. El 85 por ciento ya está asegurado a través de contratos con precios más bajos.



Debido al fenómeno de El Niño, las hidroeléctricas estaban guardando agua para generar electricidad para la etapa más fuerte de la sequía, lo que hizo que el precio de la energía en bolsa subiera.



Pero desde finales de octubre, se comenzó a ver un incremento de las lluvias relacionado con los coletazos de las tormentas tropicales y huracanes que están pasando por el Caribe. Esto llevó a que los aportes hídricos pasaran de 56,1 a 93,2 por ciento entre el 23 de octubre y el 6 de noviembre, aunque el 4 de este mes llegaron a ser del 122 por ciento de la media histórica.



Según Cristian Díaz, exdirector de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, esta mayor disponibilidad de agua hace que las centrales hidroeléctricas bajen el precio de su energía y aumenten su generación y ventas en la bolsa.



Por lo tanto, también cae la generación de las plantas térmicas. Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg, comenta que a mediados de octubre las termoeléctricas estaban aportando el 42 por ciento de la electricidad que se consume en el país, pero para los últimos días de ese mes, su participación había bajado a entre el 20 y 25 por ciento.

Esas mayores lluvias, que se suman a la entrada en operación de las unidades 3 y 4 de Hidroituango (600 megavatios adicionales), hicieron que el precio de energía en bolsa cayera hasta 320,2 pesos por kilovatio hora el 5 de noviembre.



La semana pasada se supo que Hidroituango estaba haciendo vertimientos de agua en plena coyuntura del fenómeno de El Niño, en lugar de usar ese mayor caudal para generar energía. Al ser consultado por este tema, EPM aseguró que estaba recibiendo más agua de la que puede almacenar para generar energía, por lo que debe dejarla fluir.



Al explicar las razones de la caída en los precios, Carlos Ordúz, vicepresidente de Generación de Energía de EPM, explicó que al confluir más oferta y más disponibilidad de agua “todos pudimos generar un poco más de energía. Al generar más, hay abundancia del producto y el precio en bolsa automáticamente cae”.



El desplome en el precio de la energía en bolsa permitirá que a inicios del próximo año los usuarios vean en sus facturas tarifas más económicas, asegura Cristian Díaz.



Sin embargo, hay que tener en cuenta que este traslado del precio en bolsa a la tarifa no es inmediato, esto puede tomar unos dos meses. Por lo tanto, esa disminución se vería reflejada en los primeros meses del 2024 y su magnitud dependerá de la exposición a bolsa que tenga cada comercializador.

Impacto de El Niño

El nivel agregado de los embalses de generación de energía está en niveles saludables, pero falta ver el impacto de la temporada de sequía. Foto: Bernardo Toloza/Archivo EL TIEMPO

Pero este alivio será temporal porque hacia mediados de noviembre se estima que las lluvias se vuelvan a reducir, ya que comenzará la etapa más fuerte del fenómeno de El Niño, lo cual se traduce en sequía y menor disponibilidad de agua para generar electricidad.



Esto llevará a que las termoeléctricas retomen un protagonismo importante para garantizar que todos los colombianos puedan seguir contando con el servicio de energía eléctrica. Para ello –destaca Alejandro Castañeda– en los últimos meses ha entrado más capacidad de generación y confiabilidad al sistema por cuenta de nuevas plantas, como Termocandelaria, Tesorito y Termoyopal.



Una caída en los aportes hídricos significa que llegará menos agua a los embalses y, por ende, se espera que comience a subir nuevamente el precio de la energía en bolsa, porque “las hidroeléctricas son las que definen el precio, sube o baja dependiendo de qué sequía están viendo hacia adelante. Si ven que habrá sequía suben los precios, pero si llega más agua bajan los precios”, señala el director ejecutivo de Andeg.



Esto afectará a los usuarios que son atendidos por comercializadores que tienen una mayor exposición a bolsa, por lo que unas empresas –especialmente las electrificadoras públicas– tendrán que comprar energía a precios más altos.

Esto lleva a que muchas personas consideren que la solución para evitar que los precios suban es que las hidroeléctricas sigan gastando agua para generar energía más barata, pero Carlos Ordúz explica que ad portas de la etapa más fuerte de El Niño es clave dosificar el agua que se tiene almacenada para poder generar energía durante noviembre, diciembre y enero.



De esta manera se evita un apagón como el de 1992 o que Colombia quede al borde de un racionamiento de electricidad como ocurrió en el 2016, cuando se vivió el pasado fenómeno de El Niño.



“Si nos gastamos toda esa agua ya para bajar el precio fuertemente, el problema es que en ese momento no habrá agua, y si no hay agua, no hay energía eléctrica, y si no hay energía eléctrica, habrá un apagón que no pasará y que no queremos que pase porque estamos preparados para eso”, aseguró el vicepresidente de Generación de Energía de EPM.

CGR pidió acabar con la interinidad que hay en la Creg

A los posibles efectos que pueda tener el fenómeno de El Niño, a finales del presente año, cuando se espera que su intensidad sea más severa, afectando el nivel de los embalses, claves para la generación de energía, se sumó también el impacto que pueda tener la actual interinidad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en los costos de ese servicio público.



La alerta la lanzó a finales de la semana pasada la Contraloría General de la República al considerar que dicha Comisión “tiene a su cargo la competencia para determinar las variables que establecen las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas natural y GLP”, pero a la fecha no podrá tomar ninguna decisión, toda vez que no cuenta con los miembros necesarios para adelantar su labor.



El jueves se conoció que el Gobierno nombró a Omar Prias, quien integrará la comisión de expertos. No obstante, aún faltan cinco miembros más para que la Creg pueda deliberar y tomar decisiones para evitar un ‘apagón financiero’, pues ya pasó la vigencia de la Resolución 101031 de 2022 sobre “tarifas justas” y no hay cómo analizar opciones para diferir la opción tarifaria en el tiempo y evitar una crisis financiera en el sector.



“Los estudios, análisis y decisiones tarifarias quedan en el aire al no estar integrada debidamente la Creg”, alerto la CGR, y agregó que esta situación podría verse en las finanzas públicas y en el bolsillo de los propios usuarios.



La Contraloría, en un pronunciamiento realizado al cierre de la semana anterior, llamó la atención porque esa situación inédita de institucionalidad, donde no se conocen los nombres de los expertos comisionados de la Comisión, coincide con la llegada oficial del fenómeno de El Niño, justo cuando deben tomarse medidas regulatorias urgentes y precisas para mitigar eventuales impactos.



LINA QUIROGA RUBIO

