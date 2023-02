En entrevista con EL TIEMPO, Saúl Kattan, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, reveló que en un futuro se podría revisar si las operaciones de fracking en Estados Unidos siguen haciendo parte del portafolio de la compañía.



"Constantemente estamos evaluando inversiones y desinversiones como lo hace cualquier compañía a nivel mundial, en el momento adecuado habrá que salir de inversiones. A veces, cuando las inversiones son muy exitosas o cuando no funcionan hay que venderlas", manifestó.



Sin embargo, Saúl Kattan aseguró que esta evaluación no se haría este año y que, por ahora, estas operaciones van a continuar. Además, reconoció que "es interesante y rentable".



Ecopetrol entró a la cuenca del Permian en Estados Unidos en el 2019, de la mano de su socio Oxy, y en solo tres años, se convirtió en su negocio más rentable. En los primeros nueve meses del 2022 generó ganancias por 936.000 millones de pesos.

Pero el hecho de que se esté contemplando revisar la posibilidad de una venta comienza a generar intranquilidad en el mercado, pues esta operación podría afectar la rentabilidad que obtienen los accionistas de la compañía.



"Infortunadamente, el tema político va por encima del económico y de los accionistas, porque el tema ideológico termina acabando con las empresas, con los países y con la sociedad. Esa es una realidad y pasó en Venezuela", expresó el analista financiero, Andrés Moreno Jaramillo.



Adicionalmente, manifestó que este tipo de decisiones no ayudan a la estabilidad financiera de Ecopetrol, porque el fracking es el negocio más rentable de la empresa y porque Estados Unidos es un gran socio comercial de Colombia.



Andrés Moreno comentó que los cambios que se hacen con el inicio de un nuevo Gobierno en las empresas públicas y que cotizan en bolsa, como Ecopetrol, pueden llegar a "destruir la compañía. Lo que podría ser la salvación para el político, termina siendo una maldición, como ocurrió con PDVSA".



La venta de este negocio de fracking también podría tener un efecto significativo en las ganancias de Ecopetrol, además de no cumplir con el propósito de maximizar las utilidades para sus accionistas, que incluye más de 250.000 colombianos.



En cuanto a los efectos en las cifras de producción, el presidente de la Fundación Xua Energy, César Vera, aseguró que no serían significativos por los barriles que se están produciendo, a pesar de que sea una operación muy rentable.



De acuerdo con Ecopetrol, en el tercer trimestre de 2022 se alcanzó una producción para la compañía de 43.700 barriles de petróleo equivalente por día (bped), que representó el 6 por ciento de la producción total para este periodo (720.400 bped).



"Aunque es una operación rentable, no tiene grandes efectos sobre la viabilidad o sobre el largo plazo en Ecopetrol. En la medida en que la producción crezca y tuviera mayor participación, se podrían tener mayores efectos", agregó.



Además, el presidente de la Fundación Xua Energy manifestó que, aunque se podría bajar un poco la rentabilidad, por su peso en los datos totales no habría grandes efectos. "Es importante para la empresa y es muy rentable, pero tampoco va a hacer la diferencia", dijo.



Si en un futuro la junta directiva de Ecopetrol toma la decisión de vender la participación que se tiene en este negocio, Vera aseguró que lo importante es buscar con qué negocio, que genere unos beneficios y beneficios similares a los del Permian, se podría reemplazar.



En Colombia, operaciones de recobro secundario y mejorado en los Llanos y de gas natural en el Piedemonte Llanero podrían dar rentabilidades iguales o superiores, "si son bien manejadas".