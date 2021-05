Los precios a la baja que le deja al país la pandemia del covid-19

El hecho de que mucha gente haya reducido las salidas del hogar frente a las que hacía antes del covid-19, sumado a una menor disposición de recursos para renovar el ropero, ha hecho que los precios de la ropa muestren caídas no solo en el último año, sino entre enero y abril de este 2021.



En lo que va del año, el índice de precios al consumidor de la ropa de hombre mostró hasta abril una reducción de 0,82 por ciento, mientras que el vestuario de mujer evidencia mayores descensos de precios, de 1,53 por ciento en el mismo período.



Y en el último año, las prendas de vestir femeninas acumulan un descenso del 7,11 por ciento en su IPC, en tanto que la reducción del indicador para la ropa de hombres fue del 4,67 por ciento.



Al mismo tiempo, el IPC del calzado para hombre muestra en el último año una baja del 0,54 por ciento.



El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, sostiene que la caída en la demanda, originada por la pandemia, el desempleo y la mengua en los ingresos familiares, ha llevado a que los precios de muchos bienes y servicios hayan bajado de precio o hayan subido muy poco.



Y advierte que es difícil esperar que los bajos precios de ciertos bienes y servicios alienten mayores consumos, porque persiste el deterioro de los ingresos.



“En el caso de los gastos en restaurantes y en turismo, en general, de nada vale saber que hay buenos precios si de una parte no hay ingresos suficientes, y de otra, las restricciones a la movilidad impiden que las familias puedan viajar y visitar lugares turísticos y sitios de entretenimiento”, recalcó Cabal Sanclemente.



Asimismo, señaló que el año pasado, el comercio aumentó su productividad porque, de acuerdo con el Dane, las ventas por empleado crecieron notoriamente y debido a que los comerciantes tuvieron que incursionar, sí o sí, en el mundo de la virtualidad y de las ventas no presenciales.



