Crecimiento económico del 2021 cada día se ve más cerca del 10 por ciento

El crecimiento de la economía colombiana estará alrededor del 9,5 por ciento este año, según las nuevas cuentas de los analistas quienes, pese a la pausa de agosto en la dinámica vista en lo corrido del 2021, creen que factores como el mayor gasto de los hogares, el avance en el plan de vacunación, el incremento de la movilidad, la apertura de todos los sectores y un panorama más despejado en el ámbito internacional, terminarán dándole un fuerte impulso al producto interno bruto (PIB) colombiano.



Economistas del centro de estudios económicos Fedesarrollo, del BBVA Research Colombia y de Credicorp Capital, coinciden en que este año el repunte de la economía será muy positivo y que para el 2022 el mismo no será tan dinámico y podría ser cercano al 4 por ciento.



Una de las grandes preocupaciones de los analistas gira en torno a la lenta recuperación del empleo, pese a los esfuerzos de los empresarios. Pero también está la capacidad del país para atraer nuevas y mayores inversiones, así como la coyuntura electoral del próximo año, que lleva a que algunos inversionistas nacionales y externos prefieran actuar con cautela.



No obstante, el optimismo por una recuperación plena crece. En Fedesarrollo sus economistas elevaron en 2,3 puntos porcentuales a 9,5 por ciento, su proyección de crecimiento económico para este año.



Ese nuevo aumento, dice Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios “obedece a elementos internos, como el incremento en la movilidad a partir de la flexibilización en las medidas de contención desde mayo, la evolución del proceso de vacunación y el aumento en el gasto de los hogares”.



Y agrega que también algunos factores externos aportan a esa decisión, como el aumento en los precios de las materias primas y una recuperación del crecimiento mundial “más rápida de lo esperado”.



En BBVA Research consideran que un factor clave en el cambio de su proyección de crecimiento es el mayor ritmo del consumo de los hogares, que ha llevado a las empresas a aumentar su capacidad de producción, sus inversiones y a reducir sus inventarios.



En efecto dicha entidad de nuevo subió su proyección de crecimiento para la economía nacional y prevé que el PIB tendrá una variación de 9,2 por ciento este año, un aumento de 1,7 puntos frente al pronóstico de julio.



“Parte del dinamismo de la economía, y en particular del consumo, se explica por el ahorro retenido en los momentos más fuertes del confinamiento, pero, en adelante, la recuperación de la demanda interna dependerá más de la dinámica de la economía liderada por las mejoras del mercado laboral y la mayor producción interna”, explicó Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research para Colombia.

Mayor optimismo internacional

También la compañía peruana con fuerte presencia en Colombia Credicorp Capital es optimista frente a la evolución de la economía del país. Sus analistas elevaron su proyección del PIB en 1,5 puntos porcentuales hasta el 9,5 por ciento este año.



“Las perspectivas para los próximos meses siguen siendo sólidas, tal y como señalan indicadores adelantados como el gasto de los hogares, la demanda de energía, los índices de confianza, la significativa desaceleración del contagio del covid-19 y el avanzado programa de vacunación”, dicen los economistas de la firma, quienes agregan que eso último ha permitido reforzar los índices de movilidad, que siguen alcanzando máximos de la pandemia.



Advierten también que el sector minero-petrolero seguirá teniendo un mayor protagonismo en el crecimiento económico en los próximos meses debido a los altos precios internacionales y a la normalización de la producción local de crudo y carbón.

Estas no son las únicas entidades que han visto mayores avances en la recuperación de la economía colombiana. La calificadora de riesgo Standard & Poor’s, así como el Fondo Monetario Internacional (FMI) también han hecho lo propio. Y si bien sus proyecciones son mucho más altas que las que tenían en principio, las mismas no son tan optimistas como la de los analistas locales.



Por ejemplo, Standard & Poor’s (S&P) cree ahora que el PIB colombiano repuntará este año al 8 por ciento, desde su proyección anterior del 7 por ciento, un punto porcentual más.



En su análisis, la calificadora indicó que el paro nacional no mitigó la reactivación, todo lo contrario, destacó la rápida recuperación de la economía.



Además, indicó que la proyección de crecimiento para 2022 está en 3 por ciento, a pesar de que el proceso de normalización de la política monetaria, que inició el Banco de la República con sus incrementos de tasas, podrá frenar el consumo.



Por su parte, el FMI cree ahora que la economía del país alcance este año un repunte de hasta 7,6 por ciento, una estimación superior al dato de 5,1 por ciento que la entidad informó hace unos meses.



