4,2 puntos porcentuales caen hogares que vivían en casa propia en el 2020

Si bien la pandemia del covid-19 permitió que más colombianos tuvieran acceso a internet y generó un mayor uso de la tecnología, también redujo el número de familias que vivía en casa propia pagada en su totalidad y elevó el de aquellas que pagan arriendo, según se desprende de la más reciente encuesta sobre calidad de vida de los hogares del país, adelantada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La necesidad de conectarse con sus trabajos desde casa (16,6 por ciento teletrabajó), realizar las compras cotidianas, estudiar, asistir a eventos y hasta de comunicarse con sus familiares y amigos hizo que las familias no solo incrementaran su conexión a internet, sino que se elevara, de paso, la tenencia de equipos para realizar esa labor que se volvió cotidiana para muchas personas que antes no lo hacían con tanta frecuencia.



En la encuesta se destaca que el año pasado el acceso a internet de los hogares en el país se elevó 4,6 puntos porcentuales respecto al 2019, permitiendo que cerca de 6 de cada 10 contaran con servicio de conexión fija o móvil, proporción que fue mucho más elevada en las cabeceras municipales, donde alcanzó cerca del 67 por ciento de los hogares. Solo en Bogotá ese porcentaje llegó a 78 por ciento, mientras en el Valle del Cauca alcanzó 76,1 por ciento.



Y se advierte, según los resultados de la encuesta, que cerca de siete de cada 10 consultados (de cinco años y más) utilizaban el internet en cualquier lugar el año pasado. En las cabeceras, dicha proporción fue del 78 por ciento, mientras que en los centros poblados y rural disperso alcanzó el 43,1 por ciento. Bogotá registró la proporción más alta de personas que usaron internet en cualquier lugar (87,1 por ciento).



En esa misma línea, la encuesta indica que el 39,3 por ciento tenía un computador de escritorio, portátil o tableta, proporción que se incrementó a 48,2 por ciento en las cabeceras, pero fue solo de 10,4 por ciento en los centros poblados y rural disperso.



Ahora, ¿qué otros cambios se han dado en la calidad de vida de los hogares colombianos en el último año?



En primer lugar, que son más las familias que tienen vivienda propia respecto a las que pagan un arriendo. Sin embargo, esos propietarios que ya no deben su inmueble se redujeron en 4,2 puntos porcentuales a 37,2 por ciento frente a los que había en el 2019 (41,6 por ciento), mientras que aquellos que vivían en arriendo o sin pago de canon, pero con permiso del propietario o en vivienda compartida se elevaron.



El 36,9 por ciento de los hogares el año pasado vivían en arriendo o subarriendo, un porcentaje que se elevó 1,2 puntos en ese último año, y los que usufructuaban alguna vivienda, con el consentimiento de su propietario, tuvieron un leve repunte de 0,5 puntos porcentuales en ese mismo periodo.



La encuesta también deja ver que Colombia continúa siendo un país patriarcal en el que la mayoría de las jefaturas de hogar están en cabeza de hombres, con seis de cada 10, y que, además, cada hogar está conformado en promedio por 3,08 personas, nivel que se reduce a 3,07 miembros en las cabeceras, pero se eleva a 3,13 en los centros poblados y rural disperso, precisa la encuesta.

Servicios públicos

Uno de los aspectos en los que el país ha logrado avanzar en los últimos años es en facilitar el acceso a los servicios públicos básicos a la población. Según la encuesta del Dane, solo el 1,5 por ciento de la población colombiana no cuenta con ninguno de estos servicios fundamentales.



Por el contrario, se advierte en los resultados de la encuesta que casi la totalidad de hogares colombianos (98,1 por ciento) cuenta con servicio de energía eléctrica; que nueve de cada 10 cuentan con acueducto; ocho, con servicio de recolección de basuras; siete de cada 10, con alcantarillado, y poco más de seis, con gas natural.



Y si bien el servicio de telefonía sigue siendo vital, solo el 23,8 por ciento de los hogares consultados por el Dane cuentan con telefónica fija, la cual poco a poco ha ido siendo desplazada por la telefonía móvil, que tiene una cobertura casi del ciento por ciento en el país.



Otro de los aspectos que arrojan señales sobre la calidad de vida de los hogares en Colombia se relaciona con la tenencia de bienes y servicios, aspecto en el que se destaca la fuerza que ha ido ganando el servicio de televisión por suscripción, pues seis de cada 10 hogares en el país cuentan con este.



La tenencia de este servicio, que no es esencial, supera la necesidad de contar con una plancha de ropa (44,2 por ciento), un equipo de sonido (39,7 por ciento) y hasta internet (56,5 por ciento), implementos considerados básicos en un hogar.



Junto con la televisión por cable, electrodomésticos como la estufa, la nevera y la lavadora se constituyen en los reyes de los hogares colombianos, pues el 88,7, 84,1 y 61,8 por ciento cuentan con uno de estos elementos, respectivamente.



En materia de alternativas que utilizan los hogares para transportarse se destaca también el hecho de que el 23,8 por ciento de los hogares cuentan con motocicleta, y en esa misma proporción, con bicicleta, mientras que aquellos que tienen un vehículo particular solo son el 14,6 por ciento.



El Dane también les preguntó a los hogares colombianos acerca del acceso que tenían a los servicios de salud y educación, encontrando que en el primer caso la cobertura es bastante alta en el país.

Salud y educación

En efecto, nueve de cada 10 personas a nivel nacional manifestaron estar afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). De estas, el 54,3 pertenecía al régimen subsidiado, y el 45,4 por ciento, al régimen contributivo.



Al mirar cómo está el acceso a la seguridad social por regiones, el Dane encontró que Arauca (84,5 por ciento), Norte de Santander (86,8 por ciento) y La Guajira (88,9 por ciento) registraron los porcentajes más bajos de personas afiliadas al sistema de salud; en cambio, Vaupés (98,3 por ciento), San Andrés (97,8 por ciento) y Córdoba (97,6 por ciento) sobresalieron por tener las más altas cuotas en este frente.



En materia de educación, cerca del 60 por ciento de los estudiantes consideraron que la calidad de esta se había deteriorado el año pasado debido a las medidas que se adoptaron por la pandemia del covid-19. Es misma percepción fue mucho mayor en regiones como Vaupés (80,3 por ciento) y Chocó (77,7 por ciento), mientras que fue más baja que el promedio en San Andrés y Atlántico.



La encuesta también estableció que el año pasado el 16,6 por ciento de las personas ocupadas en todo el país estuvieron bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa. Sin embargo, en Bogotá esa proporción fue del doble, mientras que en el Vichada solo alcanzó el 3,2 por ciento, lo cual guarda una estrecha relación con los niveles de población de las regiones y la tasa de ocupación que hay en las mismas.



