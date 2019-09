Colombia se raja en facilidad para pensionarse, y es mejor que Brasil

Aunque Colombia cayó un lugar en el Índice Global de Jubilación 2019, revelado por Natixis Investment Managers y CoreData, en este país es más fácil pensionarse que en Brasil e India.



Así se desprende de este escalafón, en el cual, entre 44 países, nuestra nación ocupa el puesto 42.



"Este indicador global es una medida multidimensional para examinar los factores que impulsan la seguridad de la jubilación y proporciona una herramienta para comparar las mejores prácticas en materia de políticas de jubilación".

La medición tiene en cuenta 19 indicadores de rendimiento, cuyos resultados muestran la complejidad que hay en Colombia a la hora de obtener una jubilación.



Así, se evalúa la salud correspondiente a la esperanza de vida, el gasto sanitario per cápita, el gasto sanitario no asegurado y el gasto sanitario.



También se tiene en cuenta la financiación de la jubilación, es decir, el dinero que se destina para atender las necesidades económicas de los ancianos, los préstamos bancarios improductivos, la inflación, las tasas de interés, la presión fiscal, los factores que afectan a la economía nacional a través de la gobernanza y la deuda pública.



Otro de los indicadores de peso que evalúa este índice es el bienestar material, es decir, la igualdad de ingresos entre los grupos de población, la renta per cápita y las tasas de desempleo de las personas mayores.



Y, por último, una de las manifestaciones de qué tan bien están los pensionados en un país es medido por la calidad de vida, componente en el que se incluye la felicidad de la población jubilada, la calidad del aire, el acceso a los servicios de agua y saneamiento, la biodiversidad y los factores ambientales del medio ambiente.



Por supuesto, Colombia se raja en la mayoría de ellos. He aquí algunos resultados.

Quiénes están mejor y peor

El nivel de desarrollo de un país parece ir de la mano con el bienestar de los viejos. La región de Europa Occidental lidera el escalafón (como región), con 15 países que terminan entre los 25 primeros por tercer año consecutivo.



En los primeros lugares, individualmente, están los países nórdicos que entran en el top 10 así: Islandia (1), Noruega (3), Suecia (6) y Dinamarca (7).



Entre los países América Latina Brasil ocupa el puesto 43, por debajo de Colombia, sitio en el que permanece por segundo año consecutivo; mientras que Chile se cuela entre los primeros 25 con mejores condiciones para pensionarse (ocupa el puesto 25).



México, entre tanto, está en el puesto 37 en la clasificación general y, de hecho, tiene mejores calificaciones en bienes materiales (36), calidad de vida (23) y salud (39).



En el caso de Colombia, aunque el país ha tenido buen desempeño en proporcionar condiciones para mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad (71 %) y finanzas (65 %), ocupando así los puestos 27 y 20 a nivel mundial, en la medición global se ubica en el puesto 42, principalmente por el efecto que tiene el hecho de ocupar el último lugar en el subíndice de bienestar material, con una puntuación del 11 %.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS