¿Qué son y cómo funcionan los paraísos fiscales?

Las noticias sobre los paraísos fiscales suelen ser muy recurrentes en los medios de comunicación y pueden asociarse -por el contexto de la noticia- a prácticas poco éticas e incluso delictivas.

Quizá uno de los episodios más sonados en los últimos años ha sido el de los Panamá Papers, un escándalo que estalló en el 2016 en el que se filtraron al menos 11 millones de documentos sobre compañías y personas que ocultaban su dinero en estos sitios para evadir impuestos. Se estima que al menos 1.191 de los implicados son colombianos.



Pero, ¿qué son, por qué son tan populares los paraísos fiscales y por qué suelen asociarse con una práctica ilegal?



Alejandro Useche, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, explica que un paraíso fiscal es un territorio para el cual se han definido características que atraen inversión extranjera mediante beneficios tributarios.



Algunas de esas características a las cuales Useche hace referencia son: el secreto financiero (el de los clientes que llevan sus dineros a estos lugares), la libertad de movimiento de los dineros.



Orlando Villabona, profesor de la Universidad Nacional y vocero de la red Justicia Tributaria en Colombia, dice que las ventajas que ofrecen estos países radican en la exención total o una reducción considerable en el pago de impuestos y de los costos que acarrean las transacciones bancarias.



Sin embargo, esto en esencia no es ilegal. Lo que es considerada una práctica delictiva es utilizar estos lugares para lavar dinero, eludir impuestos y esconder la procedencia de activos o flujos de dinero.



“En términos teóricos (los paraísos fiscales) no se configuran como una práctica ilegal. Cada país tiene la independencia de fijar sus normas tributarias. Sin embargo, en la práctica pueden promover la elusión. Si una persona tiene grandes capitales y vive en un país con unos impuestos muy elevados, puede esconder su dinero allí para no tributar”, afirma Wilson Rodríguez, profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana.



Es conocido que existe la obligación de declarar los activos que se tiene tanto en el país de origen como en el extranjero. En ese sentido, depositar dinero en paraísos fiscales no es delito. Lo que no está bien es no declararlo frente a las autoridades competentes.

Sede en Panamá de la firma de abogados. Foto: Archivo / EL TIEMPO

¿Cómo surgen los paraísos fiscales?

Históricamente el origen de los paraísos fiscales suele situarse desde la antigüedad. En un artículo de la BBC se reseña que estos lugares fueron muy importantes para la estabilidad del Imperio Romano, el cual premiaba a las ciudades y pueblos que les fueran fieles dándoles el beneficio de no cobrarles impuestos.



También se asocia la idea de que los piratas guardaban los botines que obtenían en saqueos en diferentes islas del Caribe. Sin embargo, una explicación más reciente y contemporánea de lo que ha ocurrido con estos lugares tiene que ver con la naturaleza económica que tienen estos países.



Wilson Rodríguez dice que los países paraísos fiscales no suelen tener un aparato productivo fuerte. Por eso recurren al sistema financiero para atraer la inversión extranjera. Este puede ser el caso de Islas Caimán o las Islas Vírgenes.



No obstante, hay otros, como Suiza que durante su historia política ha tenido una posición neutral en la configuración de sus relaciones internacionales. Incluso, esa situación también se traslada a la economía, ya que este país es reconocido por su hermetismo financiero.



Alejandro Useche hace hincapié en que no son solo países dedicados exclusivamente a esta práctica. En Estados Unidos, por ejemplo, Delaware suele ser considerado como paraíso fiscal ya que en este sitio e las personas que no son de allí suelen tener beneficios tributarios por llevar su dinero.



“La gente piensa que llevar su dinero a paraísos fiscales o a cuentas offshore (fondos creados en el extranjero) es una fórmula mágica. Pero aunque exista el secreto financiero, las autoridades levantan el velo en estos lugares para poner foco sobre las cuentas y evitar que se oculte dinero del narcotráfico o del terrorismo”.

En las Islas Caimán se manejan más de 4 billones de dólares en inversiones de ciudadanos extranjeros. Foto: Archivo particular

¿Qué es el Índice de Secreto Financiero?

Tax Justice Network, una red dedicada a tratar temas relacionados con la tributación y los impuestos, hace cada año un ranking basado en el Índice de Secreto Financiero, el cual contempla las jurisdicciones de secreto que se establecen en las leyes y el sistema financiero en cada país.



Básicamente este índice establece qué tanto secreto hay en un país para develar la información de los países que allí llevan su dinero. A mayor puntuación, más secreta serán las leyes para proteger los datos de estas personas.



Para el año 2018, Suiza fue el país con puntaje de confidencialidad, luego se posicionó Estados Unidos, y en tercer y cuarto lugar están Islas Caimán y Hong Kong, respectivamente.



ELTIEMPO.COM / APP