‘Bonos de agua, la culpa fue de los alcaldes’

Para que el agua llegue a los hogares, suministrada con el esquema establecido institucionalmente en el país se requiere mucho dinero y todo un engranaje. Teniendo en cuenta esa complejidad, un funcionario que participó en la solución de la crisis de los municipios con los bonos de agua, hace varios años, señala que esta se desató por culpa de los alcaldes de ese entonces. ¿por qué?

Hace un par de años se hablaba de 1.000 millones de dólares por año. Todo, porque el sistema de agua “no solo requiere los tubitos”, dijo el exfuncionario.



También es necesaria una metodología para producir el preciado líquido: “una buena fuente, la captación, la ducción (es decir, sacar el líquido de la fuente de agua a la planta de tratamiento). Y una parte muy importante, que el agua salga con buena calidad hacia las redes de distribución”, agregó.



Para ese entonces había serias dificultades en los municipios, no había recursos, y a eso le apuntaba el modelo de los bonos de agua. “Era un modelo exitoso en todas parte del mundo”, dijo el vocero.



“Los bonos llegaron como un modelo financiero que prestaba los recursos a través de un patrimonio autónomo que desembolsaban a petición de los alcaldes que eran los que ejecutaban, como sucede cuando se toma un préstamo con cualquier banco”, agregó.



Desde su perspectiva, “algunos mandatarios hicieron bien la obra; otros no manejaron bien los recursos. Fue el caso de Buenaventura, en donde hicieron todas las obras, pero fragmentadas, un pedacito aquí, otro allá, no cumplieron las exigencias del Plan Maestro de Alcantarillado. Cuando el Ministerio de Vivienda hizo la revisión en Buenaventura, encontró que la inversión estaba hecha, pero no salía una gota de agua por ninguna parte”.



Según recuerda el experto, “los bonos de agua, como una de las múltiples alternativas para financiar los sistemas de agua, eran baratos en su momento. Mientras Findeter cobra el 4 por ciento de intereses ahora, con los bonos se pagaba el 3 por ciento y los alcaldes escogían la parte del proceso que iban a financiar con estos recursos”.



El hilo de la historia continuó y, dos años después de iniciado el gobierno de Santos, muchos de los alcaldes que llegaron vieron al municipio endeudado y sin solucionar los problemas de agua.



Es así como se monta un gran programa de agua potable que arrancó con 4 billones de pesos destinados a ese sector. A los más de 100 municipios que habían usado el esquema, algunos con la deuda y sin acueducto, Findeter les compró los bonos y les reestructuró las deudas.



“Los bonos financiaron de acuerdo a lo que les pedían los alcaldes. Los responsables son los alcaldes de su momento. Es como si usted hace una obra para la cual le prestó el banco, y luego le echa la culpa a la entidad financiera, cuando se trató de un préstamo con todas las garantías y vigilancia del caso”.



El experto recordó que para que un municipio pueda endeudarse tiene que atravesar varios escalones en las instituciones públicas, por lo que expresa “la compañía del actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, actuó en lo que indica la ley, antes abrió un espacio de financiación para los municipios que en ese entonces no tenían”.



Sobre el tema de los intereses, que son una de las críticas al actual ministro, pues, según los señalamientos, fueron la forma en que se benefició, el exfuncionario indicó que “es el mercado el que define los intereses. Una compañía emisora de bonos tiene que captar recursos, y, por consiguiente, no recibe un préstamo a 10 pesos de intereses para prestarlo a 8 pesos”.



El vocero recordó que “el margen de financiación de los sistemas de agua en los municipios fue del 10 por ciento y hoy en día Findeter les presta al 4 por ciento”.



La gran conclusión del experto es que “los bonos de agua eran un sistema financiero y les están cobrando las cuentas de un sistema operativo”.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS