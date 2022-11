Se enreda la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por los árabes IHC Capital Holding LLC (IHC) sobre la acciones de Nutresa debido a que cuatro de los siete miembros de la Junta Directiva de Sura renunciaron.



De este modo, quedó sin el número de miembros suficientes que permitan deliberar y decidir válidamente sobre los temas clave de la organización.



Renunciaron Luis Javier Zuluaga, Sebastián Orejuela Martínez, Santiago Cuartas Tamayo y Pablo Londoño Mejía.



Tras la desintegración, Ángela María Tafur, María Ximena Lombana y Andrés Bernal, los únicos que permanecen en sus sillas, sostuvieron una reunión "para la que no tenían facultades legales o estatutarias”. En esa reunión manifestaron su intención “de aceptar la opa por acciones de Nutresa".



Y añadió: "Esa no es una decisión de la junta de Sura, que como tal es inexistente. Grupo Sura no ha tomado una decisión con respecto a la opa por Nutresa".

Lo que viene

Grupo Sura dijo que informó esta situación para poner "en conocimiento del mercado y de las autoridades competentes la situación para que no se produzca una desinformación en el mercado público de valores que podría tener graves efectos para todos sus participantes".



El paso siguiente, manifestó, será convocar una asamblea extraordinaria de accionistas para que se elija una nueva junta directiva "en la que haya una representación proporcional de todos los accionistas y que esté en capacidad deliberar y decidir sobre la opa de Nutresa, si hubiese interés del Oferente en ampliar el plazo de aceptaciones".

"Grupo Sura evalúa todas las acciones legales pertinentes, con el interés de la sociedad y todos sus accionistas, de cara a lo sucedido", cerró.



Entre tanto, Gilinski solicitó llevar a cabo una asamblea extraordinaria de accionistas del Grupo Sura para el próximo 18 de noviembre en Medellín.