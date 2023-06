A veces los nombres dicen mucho, o no dicen nada o no tienen un significado definido (Corolla, Celica, Astra, Vectra), y pueden provenir de palabras o fusiones entre estas. Uno de los más curiosos es el del Renault Twingo, cuyo nombre es la fusión de ‘twist’ y ‘tango’.



Otros nombres surgen por una convocatoria de las marcas a sus clientes, es el caso del Volkswagen Tiguan, acuñado por lectores de una revista.



A pesar de su difícil pronunciación, Qashqai de Nissan ha sido un modelo exitoso, su nombre proviene de una tribu de Afganistán.



La imponente Nissan Qashqai.

Marcas como Lancia se inclinan por palabras griegas, Thema, Ypsilon; o Seat, que recurrió a nombres de ciudades españolas, Ibiza, Toledo, León.



Pueden evocar conceptos como libertad o aventura, o que toman literalmente estas palabras, como Jeep Liberty, Ford Explorer Aventura o Fiat Idea Adventure; o vinculados a estos, como Free Lander de Land Rover; Compass de Jeep.



Volkswagen Golf R 2022.

Otros sugieren diversión como Fiesta de Ford; exotismo, Tuareg de VW; exclusividad, Sovereign (‘soverano’ en inglés) de Jaguar; arte, Picasso de Peugeot, o deporte, como los casos de los VW Golf y Polo.



Otras marcas no se complican y bautizan sus modelos combinando letras y números, entre estas están Audi (A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8); Citroën (C1, C2, C4, C5) o Peugeot (208, 308, 408, 508).

El Audi SQ7 tiene motor de gasolina V8 cilindros con inyección directa.

En conclusión, hay tres alternativas para ‘bautizar’ los carros: nombres descriptivos o palabras reales; sugerentes o compuestos, y nombres abstractos, que son palabras inventadas que no tienen un significado.