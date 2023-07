Las alertas, esas señales luminosas y sonoras, cumplen un papel clave no solo para proteger el motor y otros componentes, sino también para brindarles mayor seguridad a los ocupantes. Como su nombre lo indica, cada vez que se activan están avisando al conductor de una eventual falla o daño que debe revisarse.



Estas son preventivas y correctivas y también se conocen como luces o testigos del tablero que se distinguen por imágenes o símbolos que varían según la procedencia o fabricante del vehículo.Los colores de las luces de las alertas se asemejan a las de un semáforo: Amarillo, precaución – riesgo; roja, atención inmediata; y verde, informativa.

Luz de freno de estacionamiento

Se enciende cuando el freno de estacionamiento o de mano está aplicado. Cuando se enciende sin estar accionado el freno puede ser que el nivel del líquido de frenos esté por debajo del indicado o que las pastillas de frenos deben ser reemplazadas. Si se enciende cuando el carro está en movimiento se recomienda llevarlo a una revisión.



Pastilla de frenos

Se prende cuando las pastillas de freno tienen un desgaste excesivo, la luz permanecerá prendida hasta que se reemplacen las pastillas.



Aceite

Normalmente se enciende al abrir el switch sin arrancar el motor, pero debe apagarse cuando este está en marcha, si esto no sucede le está indicando que la presión de aceite en el motor está por debajo de lo normal.



Líquido refrigerante

En algunos modelos funciona a la par del sensor de temperatura del motor. Cuando esta supera el rango normal, (más de 100 °C), se encenderá porque puede haber un ‘recalentamiento’ en el motor que puede causar daños en los empaques de la culata o la tapa de los cilindros.



Carga de batería

Al abrir el switch debe prenderse para indicar su buen funcionamiento, que no esté fundida la luz y que el circuito que lo alimenta está en buen estado. El problema se da cuando el motor está en marcha y la luz testigo se prende, esto indica una deficiencia en el sistema de carga.



Dirección

Se prenderá al abrir el swtich sin arrancar el motor. (Lo que sucede en estos casos es que al igual que otras alertas, está haciendo un chequeo del sistema). Una vez que el motor está en marcha se apaga, si es así el sistema funciona correctamente. Si al arrancar continúa prendida hay alguna falla en el sistema de dirección.



Sistema ABS

El sistema antibloqueo de ruedas, del alemán Antiblockiersystem (ABS), evita que las ruedas en el momento de frenado patinen. Cuando esta luz se enciende es porque hay una falla en el sistema. Cuando falla el ABS también puede dejar de funcionar el sistema ESP o control de estabilidad y el reparto electrónico de frenado.



Mantenimiento o Servicio

Algunos modelos tienen estas alertas que le indican que se acerca la hora de hacer mantenimiento como cambio de aceite y filtro, pastillas de freno, etc, calculado por kilómetros recorridos. Solamente se apaga cuando se hace cumple con el servicio y cuando se reprograma el siguiente.



Presión de neumáticos

TPMS son las siglas de Tire-Pressure Monitoring System o “sistema de monitorización de la presión de los neumáticos”. Es un sistema de seguridad activo que le indica al conductor cuando falta presión de inflado en los neumáticos.



Check Engine

Cuando la luz permanece encendida después de estar en marcha, por lo general hay una avería en el motor o en el sistema de inyección, a veces esas fallas pueden ser perceptibles para el conductor y otras veces no.



Control de estabilidad

Cuando la luz parpadea significa que el sistema está en funcionamiento. Si el indicador permanece prendido el sistema tiene problemas o está desconectado.



Cinturón de seguridad

Se activa cuando el conductor o un ocupante no tiene puesto el cinturón de seguridad.



Aviso de cambio de carril

También conocido como LDW (de Lane Departure Warning), es un sistema de seguridad activo que detecta y corrige el cambio involuntario en la trayectoria que lleva el automóvil para evitar colisiones.



Indicador de reserva de combustible

Cuando el nivel de combustible llega a la reserva es cuando se enciende esta luz, por lo general esa cantidad de gasolina que queda en el tanque alcanza para unos 50 kilómetros.