El abecé de los centros comerciales de Bogotá en la nueva normalidad

En la nueva etapa de aislamiento selectivo por el coronavirus, los centros comerciales tienen un capítulo especial en cuanto a los cuidados que las personas deben mantener, dada su gran afluencia de público algunos días de la semana y en épocas de mayor actividad comercial.



Son pocas las normas generales para estos, y antes que nada, lo que debe primar es el cuidado y la prudencia personal para enfrentar el momento actual de la pandemia. Sin embargo, estos son algunos puntos que debe considerar, según el decreto 193 de 2020 de la Alcaldía Distrital.



Servicios esenciales

Los servicios esenciales que funcionen adentro de los centros comerciales tienen permitido abrir de lunes a domingo. Esto incluye: abastecimiento y compra de alimentos, productos farmacéuticos, de salud y de primera necesidad. El horario general para estos servicios es, máximo, de 5:00 a.m. a 8:00 p.m., para una persona por núcleo familiar.



Estos también incluyen servicios administrativos o profesionales públicos y privados de salud; cuidado institucional o domiciliario de adultos mayores y menores de 18 años –entre otras personas más vulnerables–; bancos y operadores bancarios, postales y de giros; bibliotecas y museos; actividades artísticas y creativas que no generen aglomeraciones.



Servicios no esenciales

Los establecimientos que presten servicios no esenciales solamente estarán abiertos de miércoles a domingo. Se consideran actividades no esenciales las de comercio al por menor y servicios de contacto con el público, como restaurantes, lavanderías, peluquerías, ferreterías, papelerías. Los comercios al por menos en los Sanandresitos están incluidos aquí.



Protocolos generales

Las plazoletas de comidas estarán abiertas, pero es responsabilidad de la administración de cada centro comercial garantizar el distanciamiento de mínimo dos metros entre las mesas.



Asimismo, el control de ingreso, los protocolos de desinfección y demás medidas básicas deben estar al día. En cualquier caso, es recomendable que visite la página web y redes sociales del centro comercial que planea visitar para conocer si tienen protocolos específicos.



Grandes superficies

Las grandes superficies –algunas de estas dentro de los centros comerciales– pueden funcionar en su totalidad, siempre que el 50 % de su área o su oferta sea considerado de primera necesidad.

Pico y cédula

Los centros comerciales no tienen restricción de pico y cédula para su ingreso. Sin embargo, esto no significa que los establecimientos no lo tengan. En otras palabras, usted puede entrar a un centro comercial cualquier día, pero si necesita ir a un banco, una farmacia o un almacén de ropa, estos sí deben hacer control del pico y cédula.



Sin embargo, el decreto del Distrito es claro en que el ingreso de personas y vehículos debe ser solo para ir directamente a los establecimientos comerciales.



ELTIEMPO.COM