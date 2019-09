Qué se necesita para que la gente tenga libertad económica

Es sabido que Colombia no salió bien librada en el índice de Libertad Económica del 2019, que elabora el 'think thank' líder de Washington The Heritage Foundation. Este indicador pone la lupa en el derecho ciudadano a controlar su trabajo y propiedad, para lo cual, es clave que los gobiernos permiten que el trabajo, el capital y los bienes se muevan libremente.

Según el estudio, presentado en la Universidad La Gran Colombia, Colombia se ubicó en el puesto 49, entre 186 naciones evaluadas.



¿A qué se debe? De acuerdo con lo expresado por María Alejandra Londoño, directora del Movimiento Libertario en Colombia, "en el país se necesita necesitamos libre empresa, libre para competir, libre para crear riqueza".



A juicio de Londoño, los tres pilares requeridos para que Colombia prospere en Libertad Económica están a la mano. De hecho, ya han sido expuestos desde distintos ángulos y algunos, trabajados por el Gobierno.



1. Disminución drástica del gasto público



Este sería el primer paso pues, según Londoño, si se recortan impuestos antes de, el gobierno buscará financiación a través de deuda o, a través de emisión monetaria.



La gobernabilidad austera debe partir de las alcaldías locales hasta los entes autónomos.



2. Disminución de impuestos



Reducir las tasas de impuestos para no estar financiando las ineficiencias presupuestales que se ven hoy en día y quitar la carga impositiva tanto a empresarios como a ciudadanos de a pie es otra de las ideas que señala Londoño. “El camino para aumentar la libertad económica en Colombia es una disminución rigurosa de los impuestos. Que son los empresarios los que desafían las absurdas leyes que ponen trabas al comercio”, dijo Londoño.





3. Eliminación de trámites



La eliminación de trámites permite que en Colombia sea más fácil hacer negocios, aumentando los niveles de competitividad del país. "Es importante para la prosperidad económica del país dar prioridad a la iniciativa privada, los que ponen sus ahorros, su capital y su trabajo al servicio de la sociedad colombiana, generando empleos e innovando son en gran parte el sector privado por eso es fundamental eliminar el camino pantanoso de los trámites para la creación de empresa ”, concluyó Londoño.



En los tres ejes ha venido trabajando el Gobierno. Según las cifras del Ministro de Comercio, en el último año se recortaron 1.147 trámites obsoletos.



El Ministerio de Hacienda señala que el recorte en gasto público se ha dado ya en gastos generales y de persona, teniendo en cuenta que en el país hay gastos inflexibles que poco se pueden mover, como el pago en pensiones y las transferencias a las regiones.



En cuanto a los impuestos, se trata de una bolsa pública que debe encaminarse a la eficiencia y a la reducción de la corrupción en el uso de los dineros públicos, puesto que todos los estados en todas partes del mundo, financian los programas sociales y las obras de desarrollo, con impuestos.



De esta manera, para lograr la libertad económica, principalmente individual, que permita a los colombianos sentirse seguros en sus puestos de trabajo y en su propiedad, se requieren son las cartas de crecimiento y consolidación de la economía, y la participación de ciudadana en impulsar al país, sin populismos.



