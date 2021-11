Riesgos para empresas con trabajadores independientes sin seguridad social

Si usted administra una empresa, de cualquier tamaño y tiene trabajadores independientes sin seguridad social, se expone a asumir graves consecuencias.



Por ejemplo, puede tener problemas ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y ante la Dian, con multas por incumplimiento de la ley y consecuencias económicas y penales por responsabilidad en accidentes y fallecimiento.



Estas son solo algunas de las consecuencias que pueden tener con relación a trabajadores independientes que no paguen lo que les corresponde en seguridad social.



Y el riesgo aumenta ahora que viene la temporada decembrina y muchas empresas buscan reforzar sus equipos temporalmente para atender la alta demanda de servicios y afluencia de clientes, en negocios como restaurantes y almacenes de ropa, calzado y tecnología, entre otros.

“Desafortunadamente, muchos empresarios no conocen estas consecuencias. Por ejemplo, en caso de un accidente del trabajador independiente, los costos de hospitalización, rehabilitación, tratamientos y, de ser el caso, la pensión por invalidez, corren por cuenta de la ARL a la que se supone que debe estar afiliada esta persona. Pero si ella no se afilió y la empresa contratante no se enteró, precisamente porque no exigió el pago de aportes o no verificó que los hubiera hecho, es la empresa la que termina respondiendo por los costos derivados del accidente, a los que se le suma la multa, que puede alcanzar los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv). Tener un contratista independiente sin que esté cubierto por la seguridad social, es un riesgo que ninguna empresa debería correr”, explicó Manuel Colmenares, director general de Sodexo Colombia.

¿Dónde está la falla?

De acuerdo con la ley colombiana, los trabajadores independientes están obligados a liquidar por sí mismos y pagar sus aportes a seguridad social, pero muchos lo hacen por medio de modalidades manuales que representan pérdida de tiempo en herramientas poco prácticas y riesgo de que la planilla quede mal liquidada.



La empresa contratante, por su parte, tiene la obligación legal de verificar que el trabajar independiente haya hecho esos aportes y que lo haya hecho de forma correcta, como lo estipula la conocida la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila).



“Sin embargo, realizar dicha verificación puede resultar engorrosa, sobre todo cuando la empresa cuenta con gran cantidad de independientes prestándole diversos servicios. El costo administrativo de tener un equipo de personas realizando esta verificación directa con el operador de la Pila puede llegar a ser altísimo y no garantiza 100 % que no haya errores. Esto lleva a que muchos empresarios se confíen del documento que está presentando el independiente y se exponen planillas mal liquidadas y con errores que hacen que, a la hora de la verdad, la persona quede por fuera del sistema de seguridad social sin siquiera ella misma saberlo, y menos la empresa. Eso sin contar con los casos de planillas falsificadas para evadir el pago de seguridad social como independientes”, explica Manuel Colmenares, director general de Sodexo Colombia.

Mitigar el riesgo

“Es inminente y necesario que en Colombia exista una legislación que procure el bienestar y la seguridad de todos. El país está en mora de tener una ley que les dé a las empresas la responsabilidad de liquidar, retener y pagar directamente al sistema la seguridad social de sus trabajadores independientes y que ayude a formalizar a quienes pertenecen a este grupo en diferentes sectores de la economía. De esa forma, se protegerían ante errores, fraudes, riesgos y consecuencias, y velarían por el bienestar de quienes les prestan servicios bajo esa modalidad”, explica Colmenares.



El traslado de la responsabilidad a la empresa podría verse, en un comienzo, también como algo engorroso. Sin embargo, ya existe la tecnología para ofrecer opciones seguras, eficientes, 100 % digitales y automatizadas para gestionar este proceso de interacción con el trabajador independiente, blindando y aliviando a ambas partes.



“Se trata de plataformas únicas en Latinoamérica, desarrolladas en Colombia, como Nexoz, un desarrollo de Sodexo en pro de la calidad de vida de la población laboralmente activa del país y también de los empresarios. La herramienta digitaliza 100 % el manejo de la seguridad social de los independientes, incentivando y optimizando la formalización y la cotización a salud y pensión de alrededor de 12 millones de personas que trabajan bajo esta modalidad en Colombia”, concluye Colmenares.