Colombia, puesto 25 en materia pensional, entre 43 países, según Mercer

Colombia ocupa el puesto número 25 en materia pensional, en un listado de 43 países del mundo, según el estudio elaborado por la firma Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI), en el que ubica al de Islandia como el mejor, seguido por los de Holanda y Dinamarca, segundo y tercer puesto del mismo ranquin. Chile o ocupa el primer entre las naciones de Latinoamérica analizadas, seguido muy de cerca por Uruguay.



El índice compara 43 sistemas previsionales del mundo en tres variables: adecuación, sostenibilidad e integridad, y abarca dos tercios (65 por ciento) de la población mundial. El mismo resalta algunas de las deficiencias de dichos sistemas previsionales y sugiriere posibles de reforma que permitirían ofrecer beneficios de jubilación más adecuados y sostenibles. "Los tres sistemas que encabezan la lista, con calificación A, se caracterizan por ser sostenibles y estar bien administrados, y por ofrecer sólidos beneficios a los individuos", señala Mercer.



El puntaje obtenido por Colombia y que lo situó en el puesto 25 del escalafón fue de 58,4, por debajo del promedio mundial de 61. Islandia, que encabeza este listado de 43 naciones, obtuvo un puntaje de 84,2, precisa el informe.



Según David Cuervo, director de Bienestar Financiero y Patrimonial para Mercer Colombia, Centroamérica y Caribe, el resultado del país se dio por dos variables, principalmente: “Una caída de los niveles de ahorro como consecuencia de la pandemia, el incremento del desempleo y la situación de emergencia. Sin embargo, Colombia, tuvo una mejoría en temas de sostenibilidad, lo cual se da como consecuencia de la forma de evaluar los niveles de contribuciones de la seguridad social, las cuales llegaron a niveles cercanos al 12 por ciento para ahorro pensional”.



El experto agrega que dichos solo confirman la necesidad del país de realizar una reforma estructural a las pensiones, que le permita avanzar hacia un sistema multipilar que rescate los aspectos positivos de los actuales regímenes. "Haciendo una comparación con países que cuentan con modelos pensionales más robustos, se podría concluir que no se trata de gastar menos en pensiones, si no de hacerlo de forma más inteligente en grupos más focalizados, consiguiendo una real protección a la vejez de toda la población", señala Cuervo.



Si bien, el reto de la equidad de genero es un tema pendiente en todos los países incluyendo aquellos que tienen unos sistemas pensionales más robustos, Colombia ha mostrado unos buenos indicadores y avances en este sentido. Sin embargo, aún es necesario establecer unas reglas de juego que permitan que tanto hombres como mujeres reciban unos beneficios similares, puntualizó.



Según el estudio, Colombia debe concentrarse, primero, en establecer que los ahorros y semanas de cotización tengan un tratamiento especial en caso de divorcio, de tal manera que tanto hombres como mujeres puedan seguir construyendo su pensión.



En segundo lugar, establecer tablas de mortalidad unisex, en las que a la mujer no se les castigue por su extra longevidad. Y por último, analizar la opción de equiparar la edad de retiro para todas las personas” concluye Cuervo.



El Tiempo