En 2024 habrá caída importante del recaudo de las regalías: ANM

Una caída del precio del carbón térmico hará que en 2024 se recauden menos regalías en el sector minero, anticipa el presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo. Así las cosas, las regiones recibirán menos recursos, luego de que este año se lograra una cifra récord de 8,2 billones de pesos a octubre.



(Lea también: Salario mínimo: ‘Inflación observada más un punto sería algo razonable’).

El funcionario también señaló que esta semana se radicará el proyecto de ley para crear la Empresa Colombiana de Minerales (Ecominerales), clave en las metas de formalización y la nueva política minera del Gobierno.

¿Cómo avanza la creación de Ecominerales?

El proyecto de ley ya está listo, y la idea es presentar la propuesta al Congreso de la República el miércoles o jueves. La razón por la que no la hemos presentado todavía es que nos hemos estado reuniendo con congresistas para socializar los detalles del proyecto. Esperamos que en el primer semestre arranque la discusión y ojalá a mediados del próximo año podamos tener la empresa Ecominerales.

¿Cómo se va a financiar?

Habrá varias fuentes de financiamiento, una son los recursos y excedentes de la Agencia Nacional de Minería y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Otra son los activos que están revirtiendo al Estado por terminación de contratos mineros, un ejemplo de esto son los bienes que se recibirán de Prodeco. También habrá recursos que lleguen por empresas o bienes que tiene la SAE y a través de las inversiones que tiene el Ministerio de Minas y Energía en algunas empresas de fosfatos, que pueden fortalecer el patrimonio de Ecominerales.



(Le puede interesar, además: Un verdadero frenazo / Análisis de Ricardo Ávila).

¿A qué se dedicará?

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Pardo, actual presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Foto: César Melgarejo

La empresa es un instrumento fundamental para la consolidación de la nueva política minera de este gobierno porque queremos transitar de un modelo de extracción de recursos a uno productivo. Queremos que nuestros minerales sirvan de insumo para la reindustrialización de la economía, la transición energética, el desarrollo agrícola y la construcción de infraestructura. En ese sentido, tendrá tres objetivos, el primero será la comercialización de oro, aunque se podría ir más allá y comercializar otros minerales como tierra rara o coltán.



Tenemos dos comercializadoras internacionales de oro que están en proceso de extinción de dominio, ya estamos manejando una en Caucasia y estamos comprando oro a barequeros y pequeños comercializadores. De esta forma estamos buscando mejorar la calidad de vida de los barqueros y medianos y pequeños mineros vía mejores ingresos. En ese sentido, el segundo objetivo de esta empresa será la formalización y tendrá que acompañar a los mineros a través de capacitaciones, asistencia técnica y en temas de mercadeo y transformación de sus minerales. El tercer objetivo es que Ecominerales también pueda tener títulos para explorar y explotar minerales estratégicos, será como una Ecopetrol minero.

¿Qué avances han tenido en formalización minera?

Este año formalizamos 1.500 mineros y en el Bajo Cauca caracterizamos 2.500 mineros informales en un trabajo conjunto con la Secretaría de Minas de Antioquia. Una parte de estos mineros están en sitios donde hoy no hay determinantes ambientales ni hay títulos mineros, por lo tanto, podemos formalizarlos. Si están en una zona donde no se puede hacer minería, hacemos un programa de reubicación y les entregamos un título para que se vuelvan empresarios que cumplan con todas las normas.



Hay una tercera parte de estos mineros que nos han dicho que quieren cambiar de profesión, podemos hacer un proceso de reconversión laboral con ellos. Todo esto también lo estamos haciendo en Buriticá y en Marmato. Además, estamos fijando áreas de reserva estratégica que se pueden entregar para formalizar más mineros.

¿Cuál es el propósito de definir 17 minerales como estratégicos?

Estos minerales estratégicos no serán entregados por las vías ordinarias de contratación, se van a entregar a Ecominerales o al sector privado mediante subastas FACEBOOK

TWITTER

En el 2012 se definieron unos minerales estratégicos dentro de un modelo extractivista que se centraba en explorar, explotar y exportar; sin embargo, la esencia de los 17 minerales estratégicos que hemos definido ahora es que deben servir para la reindustrialización de la economía, la transición energética, el desarrollo agrícola y la construcción de infraestructura. Estos minerales estratégicos no serán entregados por las vías ordinarias de contratación, se van a entregar a Ecominerales o al sector privado mediante subastas, las empresas que ganen deben garantizar que la extracción de los minerales se orientará, preferentemente, al mercado local para los programas económicos que mencioné.



Hay otros minerales que no quedaron en la lista, estos se seguirán entregando mediante contratos de concesión. Para que los podamos viabilizar, las empresas tendrán que presentar una certificación en la que se señale que en el área que se quiere explotar no hay un determinante ambiental. No estamos previendo que habrá escasez de algún mineral, por el contrario, estamos garantizando que estos minerales se explotarán preferentemente para el desarrollo de la economía nacional y el bienestar social.

El carbón térmico no fue incluido. ¿Cuál será su futuro en el país?

Facebook Twitter Linkedin

La ANM reporta la existencia de 1.744 títulos de carbón, de los cuales, unos 400 aún están en fase de exploración. Foto: REUTERS

No se incluyó porque va en línea con la decisión de este Gobierno de avanzar en la descarbonización de la economía, la protección de ecosistemas y la lucha contra el cambio climático. Pero no va a pasar nada, los minerales que no son estratégicos se entregarán bajo los mecanismos ordinarios de contratación. Si hoy una persona viene y dice que tiene una mina para extraer carbón térmico, la ANM tiene la obligación de estudiar y viabilizar esa propuesta.



Actualmente, en la ANM se reporta la existencia de 1.744 títulos de carbón, de los cuales, unos 400 aún están en fase de exploración, los demás ya se están explotando. Como lo hemos dicho, este Gobierno es respetuoso de los derechos de los empresarios que tienen títulos y licencias ambientales, no les vamos a terminar sus contratos, van a proseguir hasta su terminación. Por lo tanto, no prevemos una escasez de carbón térmico en el país en el corto y mediano plazo. No es correcto decir que las termoeléctricas tendrán que cerrar.



En el largo plazo estamos previendo un problema que tiene que ver con la caída de los precios en el mercado internacional. Los expertos prevén que va a seguir cayendo y esto afecta la producción en Colombia, porque el precio promedio de extracción de carbón térmico es de 70 a 75 dólares la tonelada. Si siguen bajando, esta actividad dejará de ser rentable en el corto plazo y muchas minas comenzarán a cerrar. Es el mercado el que va a sacar al carbón térmico del mercado, no es una decisión del Gobierno. Para pequeña y mediana minería de carbón térmico se pueden hacer propuestas a la ANM, pero tienen que presentar la certificación ambiental. Lo que no vamos a entregar son nuevos títulos para minería de carbón térmico a cielo abierto y a gran escala, como existe en el Cesar o La Guajira.

¿Esa caída del precio afectará las regalías?

Claro, la consecuencia directa de una disminución de la extracción es una caída en las regalías. Este año tuvimos un recaudo récord porque todavía teníamos precios altos, pero en la medida en que han ido bajando se tiene una consecuencia natural e inmediata en el recaudo. Esto tiene un impacto grande para las regiones mineras que viven de las regalías directas.



La meta bianual de recaudo que se estableció para 2023 y 2024 es de 7,2 billones de pesos, a octubre de este año la ANM había recaudado 8,2 billones de pesos, en 10 meses superamos la meta de dos años. Esto se explica porque aún había un rezago de precios altos y a que este año fortalecimos el área de regalías y empezamos a fiscalizarlas. Para el 2024 vemos una caída importante.

¿Cómo avanza el proyecto de la nueva ley minera?

El Ministerio de Minas y Energía es el responsable de presentar el proyecto ante el Congreso de la República, pero la ANM ha participado en la redacción de la nueva ley minera. Hace unas semanas se iniciaron las consultas previas con las comunidades étnicas y esperamos terminarlas el próximo año para presentar el proyecto de ley en el primer semestre.