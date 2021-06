¿Qué pasará con Ingreso Solidario mientras se aprueba la tributaria?

Con el anuncio del Ministerio de Hacienda de iniciar una gira en siete regiones del país para seguir buscando consensos que permitan sacar adelante una nueva reforma tributaria, es muy difícil que dé tiempo a presentar el proyecto antes del segundo semestre.



De hecho, estas nuevas jornadas se alargarán hasta la primera semana de julio. Comenzarán la próxima semana en Barranquilla y después se llegará a Medellín, Ibagué, Cali, Cúcuta, Leticia y una séptima ciudad que está por definirse.



Al finalizar esta etapa, vendrá una fase en la que la cartera de Hacienda recogerá los puntos en común que se han ido dando en las últimas semanas. Para ello, se reunirán las ideas que salgan de estas jornadas regionales más las que aparecieron durante los cuatro foros virtuales que se llevaron a cabo en las Comisiones Económicas del Congreso. En estos encuentros participaron jóvenes, exministros, gremios, academia, partidos políticos o líderes sindicales, entre otros.



Por último, se tendrán en cuenta las propuestas que están dejando los ciudadanos a través de la plataforma virtual que creó el ministerio. De las casi 2.000 respuestas que se han recibido hasta el momento, 678 mencionan la necesidad de reactivar la economía, de proteger a los más vulnerables, pagar la deuda y mejorar infraestructura. Entre tanto, en otras 604 respuestas se habla de obtener mayores recursos a través de impuestos para los más ricos, para las empresas o de austeridad y lucha contra la evasión.



“Estamos en la mayor disposición para que este proyecto sea construido entre todos y verdaderamente tiene que ser así. No podemos olvidar que hay opiniones valiosas en todos los rincones de Colombia”, expresó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.



Después de la fallida tributaria del exministro Alberto Carrasquilla debido al descontento social por varios de los puntos que planteaba, esta búsqueda inicial de consensos es una de las cosas que se aplauden. De acuerdo con Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, el principal aprendizaje que dejó esta situación es la necesidad de habilitar espacios de intercambios de ideas y de búsqueda de consensos más allá del diálogo directo entre los partidos políticos.



“Lo que se ha hecho ahora de abrir espacios para escuchar a distintos grupos es positivo y ambienta el proyecto para que cuando se presente no genere sorpresa”, manifestó Sepúlveda.



¿Qué pasará con Ingreso Solidario?

El problema de este cronograma radica en que el último pago que se tiene contemplado de Ingreso Solidario es para este 15 de junio. De ahí en adelante, no hay en estos momentos más recursos aprobados. Con lo cual, este programa social que se creó debido a la emergencia de la pandemia del covid-19 y que le llega a más de 3 millones de hogares se acabaría.



Sin embargo, el ministerio de Hacienda aseguró que está buscando fuentes de financiamiento temporales con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) mientras se aprueba la tributaria.



Eso supondría, por ejemplo, que en caso de que el proyecto se apruebe en agosto se podría hacer un pago retroactivo para que la ayuda económica de 160.000 pesos sí les llegue a los hogares en julio.

¿Cómo se financiará?

En total, el Ministerio parte de un monto bruto de 14 billones de pesos en el que alrededor de 40 por ciento de los recursos saldrían de las empresas y de las personas más pudientes. Un 20 por ciento, de un plan de austeridad en el que el Gobierno buscaría apretarse el cinturón en alrededor de 1,8 billones de pesos, y otro 20 por ciento, de la lucha contra la evasión. Además, también se revisaría la venta de activos.



Sin embargo, no se tocará a la clase media con impuestos como el IVA, el aumento de la base de las personas que tributan renta o de las pensiones, tres de los puntos que generaron descontento en la reforma pasada.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

