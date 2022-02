La subasta de largo plazo de energías renovables, realizada en octubre del 2021 y que adjudicó 4.595,67 megavatios hora a 11 proyectos, todos solares, tiene dificultades para materializarse de forma plena, a punto de vencerse el plazo dado por el Gobierno (que debió ser extendido hasta mañana 18 de febrero) para la firma de los contratos entre las partes, es decir entre los vendedores y compradores adjudicados.



(Puede leer también: Recomiendan bajar aranceles a cerca de 179 productos importados)

Según el Ministerio de Minas y Energías, al corte del martes pasado, de la subasta inicial ya se firmaron los 49 contratos que la componían, pero en el mecanismo complementario faltaban por firmar 74 de los 276 totales.



Así, los comercializadores de energía, es decir compradores, que resultaron adjudicados bajo el mecanismo complementario obligatorio que fijó el proceso, aun no firman uno de cada cuatro contratos que los obligan legalmente a comprarle a los generadores la energía que les fue adjudicada a 15 años, cuyo precio en promedio resultó un 33 por ciento más costoso que el de cierre de la fase voluntaria.



Y si bien en las condiciones de la subasta era claro que los compradores que quisieran entrar a negociar energía en la fase voluntaria aceptaban la imposición de un compromiso de compra, a prorrata, de la electricidad bajo el mecanismo obligatorio, algunos de ellos dicen que hay razones legales de peso para justificar su renuencia.



Una fuente del sector de comercialización de energía explica que pese a que días antes de la subasta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) expidió un concepto de abogacía de la competencia en el que el organismo de control advirtió que el mecanismo complementario era inconveniente, el Ministerio de Minas y Energía, que definió las reglas de la subasta, mantuvo esta condición.



(Puede leer también: La dura radiografía detrás del disparo en el precio de la papa en el país)



El concepto de la SIC, radicado el 20 de septiembre de 2020 -un mes antes de la subasta- ante el Ministerio de Minas y Energía bajo el número de radicación 21-354743- -1-0, señaló que “a juicio de esta Superintendencia el escenario en el cual la participación en el mecanismo complementario de asignación sea obligatoria podría representar una problemática desde la perspectiva de la libre competencia económica”.



Y agregó que aunque el objetivo de la subasta era promover la generación de energía de fuentes renovables no convencionales, la SIC advirtió que consideraba que “de ser coercitivo, este mecanismo dejaría de ser un vehículo idóneo para la asignación eficiente de la energía disponible para la venta, e impactaría en las capacidades de compra por parte de los comercializadores y podría generar una distorsión en el precio final con ocasión de transacciones que desde las preferencias del comercializador no estarían debidamente soportadas”.



Según la fuente consultada, en palabras sencillas la SIC advirtió que el proceso no se hiciera de esa forma debido a que los vendedores no podían ser los que fijaran el precio con una demanda “amarrada”.

Creciente tensión

Y es que desde que se realizó la subasta la renuencia de varios agentes a firmar los contratos ha sido manifiesta en el mercado, al punto de que el 29 de enero el Ministerio y la Superintendencia de Servicios Públicos expidieron la circular conjunta 40003, recordándoles a los comercializadores su deber de firmar los contratos en el tiempo fijado, argumentando que el artículo 296 del Plan de Desarrollo determinó que estaban obligados a comprar entre el 8 y el 10 por ciento de la energía de fuentes renovables, aspecto que en el mercado se recibió con un factor de presión.



“No tengo los nombres pero si sé que hay algunos que están renuentes”, dijo por su parte Germán Corredor, director de la Asociación Colombiana de Energía Renovable (SER Colombia).



Y es que precisamente este es, además del concepto de la SIC, otro de los puntos de la polémica.



(Lea también: Inflación también está golpeando a las tiendas de bajo costo).



Para Sandra Fonseca, presidente de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), y reconocida experta del sector eléctrico, lo realmente discutible no es tanto el artículo del Plan de Desarrollo, sino que el decreto que sacó el Gobierno para reglamentar el tema es lo que hace que sea tan oneroso, porque la ley no dice que los contratos sean a 10 años, ni que se obligue a una participación en una subasta, sino que esta obligación debería poder cumplirse bajo otros mecanismos, como autogeneración, por ejemplo.



“Me parece que el Ministerio está yendo más allá de la ley porque una cosa es que tú tengas que responder por el 10 por ciento de la energía con renovables y otra cosa que sea a través de un contrato en un proceso del Gobierno, con un mecanismo que además está adjudicando a un costo alto”, aseveró.



Según otras fuentes, es factible que este rifirrafe entre el Gobierno y varios comercializadores de energía termine en disputas legales y, en caso de no firmarse los contratos, se afectarían unos 2.044,4 megavatios hora, que fue la energía adjudicada a través del mecanismo complementario obligatorio, es decir, el 44,5 por ciento de toda la subasta de octubre de 2021.



Otra fuente del sector señaló todavía no sabe cuántos contratos no se firmarían y qué cantidad de energía se vería afectada, ya que las partes las partes deben firmar los contratos de forma bilateral y luego deben registrarlos ante XM, firma operadora del mercado eléctrico

Concepto no era vinculante: Minminas

En respuesta a EL TIEMPO, el Ministerio de Minas y Energía aseguró que si bien Ley 1340 del 2009 establece el deber de tener concepto previo de la SIC para expedir algunos actos administrativos, también es clara en afirmar que este concepto que emite la entidad no es vinculante.



"La recomendación planteada por la SIC en ese análisis fue la de establecer la posibilidad de que la presentación de ofertas en el mecanismo complementario fuera también voluntaria, y, en consecuencia, el acto administrativo estableció una posibilidad en ese sentido", aseguró el Ministerio.



(Le recomendamos: Prevén que alto costo de alimentos comenzará a ceder en segundo trimestre)



Y señaló que cerca del 80 por ciento de los agentes comercializadores que resultaron adjudicados en el mecanismo complementario han firmado los respectivos contratos de energía resultantes, por lo cual confía en que los agentes que no han firmado darán cumplimiento a la normatividad vigente.



Pero advirtió que si algún comercializador finalmente no firma, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podrá imponer cualquiera de las sanciones de que trata el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, y de llegar a ser el caso, ejercer igualmente su facultad sancionatoria por el incumplimiento del artículo 296 de la Ley 1955 de 2019 (Plan de Desarrollo).



Y si bien en el mercado se habla de posibles disputas legales, el Ministerio de Minas y Energía recordó que más allá de esta opción, los agentes prestan un servicio regulado y deben sujetarse a las normas.



Ómar G. Ahumada Rojas

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu