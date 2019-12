Que las cámaras caza infractores no se queden con su prima

A partir del próximo lunes 16 de diciembre los conductores que violen normas de tránsito como exceder el límite de velocidad estarán en la mira de las cámaras ‘salvavidas’.

Su entrada en operación se aplazó por los problemas de orden público en la ciudad. ¿Sabe cómo funcionan? ¿En qué vías estarán ubicadas? ¿Cómo es el proceso de las sanciones o multas? ¿Conoce los límites de velocidad? ¿Es cierto qué son un negocio? ¿Por qué les llaman ‘salvavidas? Aquí les absolvemos esas y otras inquietudes.



La semana pasada las cámaras empezaron a enviar mensajes de texto o correos electrónicos que les informan a los conductores sobre las infracciones detectadas, pero este lunes arranca el asunto en serio en 30 zonas de la ciudad que la Secretaría de Movilidad de Bogotá (SDM) considera las más críticas por los altos índices de accidentalidad.



Teniendo en cuenta esta situación se priorizó su instalación en las Avenida Boyacá y Primero de Mayo. En total son 71 cámaras y en algunas intersecciones habrá hasta cuatro dispositivos para tener la visual de todos los carriles. Las cámaras funcionan 24 horas al día y pueden detectar placas de toda clase de vehículos, incluidas las motos.



Su principal objetivo según la SDM, es controlar el exceso de velocidad con el propósito de persuadir a los conductores y proteger a los peatones. Por eso la Secretaría de Movilidad (SDM) las bautizó ‘salvavidas’.



¿Sabía usted que, según estudios y mediciones, el exceso de velocidad es responsable de cerca del 40 por ciento de las muertes en accidentes de tránsito?



Así mismo, dependiendo de la velocidad que lleve, las probabilidades de que ocurra un accidente fatal aumentan. Por ejemplo, si un carro atropella un peatón a 30 km/h las probabilidades de muerte son del 10 por ciento. A 60 km/h la probabilidad de que sea fatal aumenta a un 80 por ciento.



Además del exceso de velocidad, hay cinco infracciones más que pueden ser sancionadas a través de las cámaras: Conducir sin el Seguro Obligatorio de Accidentes (Soat) o sin la revisión técnico mecánica al día; pasarse una luz roja, no reducir la velocidad en zonas escolares y transitar sin los permisos en horario de pico y placa.



El proceso de notificación a los propietarios de vehículos se hará por mensaje de texto, correo electrónico y correo físico y al teléfono y direcciones que aparecen en el Registro Único Nacional Automotor Runt.



Las cámaras graban 24 horas los 7 días de la semana. Su trabajo es generar evidencia de las presuntas infracciones de tránsito. Estas son verificadas y validadas por la Policía de Tránsito a través de la Central de Procesamiento de Infracciones de Tránsito, CPIT.



El sistema permite que mediante una comprobación de un agente de tránsito de la Policía Nacional se imponga o rechace el comparendo, pero lo mejor para no pasar por todo este proceso es que los conductores cumplan las normas de tránsito. Su ‘prima’ se lo agradecerá.



El mapa con la ubicación de las cámaras lo puede descargar en www.motor.com.co, en el link www.motor.com.co/actualidad/industria/descargue-celular-mapa-camaras-cazainfractores/33325.

Verdades y mentiras sobre las cámaras

1.- Las cámaras estarán ocultas.



Falso. La ubicación de las cámaras será pública y estará disponible en la página web https://www.camarassalvavidasbogota.com (…). En vía se utilizará señalización vertical (100 metros antes) para informar a los conductores sobre la ubicación de los dispositivos. (De acuerdo a lo establecido en la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 718 del 22 de marzo de 2018, expedida por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial).



2.- No tienen impacto positivo en la seguridad vial.



Falso. El uso de cámaras ha demostrado ser un mecanismo efectivo para reducir la siniestralidad y promover el respeto de las normas de tránsito.

Existen evidencias de que las cámaras de detección electrónica fomentan la adopción de mejores prácticas de conducción, lo cual se ve reflejado en la reducción de siniestros en las vías.



3.- Las cámaras son un negocio para poner más partes.



Falso. Las cámaras fueron adquiridas y son operadas por Bogotá, a diferencia de otras ciudades donde son concesionadas. La infracción solo se les impondrá a los conductores que no respeten las normas de tránsito. El objetivo es poder tener controles 24/7 y optimizar el uso del pie de fuerza de la Policía de Tránsito.



4.- No registran la velocidad correcta.



Falso. Las cámaras estarán calibradas de acuerdo con los requerimientos del Ministerio de Transporte para asegurar la precisión y la confiabilidad de los registros.



5.- Imponen comparendos de forma arbitraria.



Falso. La captura de la presunta infracción es debidamente procesada en el Central de Procesamiento de Infracciones de Tránsito, CPIT, es decir, por un agente de tránsito, para validar si se impone o no el comparendo de acuerdo con las evidencias. Si se impone el comparendo, inicia el proceso contravencional, de lo contrario, la evidencia se rechaza y es archivada.

6.- Poner límites de velocidad es absurdo.



Falso. El exceso de velocidad se presenta fuera de las horas de mayor flujo vehicular, por ejemplo, en las horas de la noche y de la madrugada, y es el principal factor de muertes y heridas en el tráfico.



7.- Las cámaras no detectan las motos.



Falso. Detectarán infracciones de todo tipo de vehículo motorizado, incluyendo las motocicletas.



8.- No funcionan de noche.



Falso. Las cámaras operarán durante las 24 horas del día con el objetivo de promover el respeto de los límites de velocidad, especialmente en la noche, horario en el cual los conductores tienden a no respetar las normas de tránsito, en especial no acatar la velocidad máxima permitida ni respetar el semáforo en rojo.

