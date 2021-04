¿Qué hogares recibirían $366 mil de ingreso solidario con la reforma?

Los hogares en pobreza extrema y pobreza recibirán una ayuda de entre 80.000 y 366.101 pesos, los primeros, y de entre 80.000 y 252.142 pesos los segundos, según el número de integrantes que tenga cada familia. Es lo que plantea el Gobierno en el proyecto de reforma fiscal.



(Le puede interesar: Consulte si es beneficiario de algún subsidio a través de Bancolombia)

Y es que como se recuerda, el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible busca, entre otros, recursos para atender las secuelas que dejó la pandemia del coronavirus en el país, para lo cual plantea un verdadero revolcón, fortalecimiento y focalización de todas las ayudas sociales que brinda el Estado, no solo a través del Departamento de Prosperidad Social, sino del Ingreso Solidario y los subsidios de energía y gas, entre otros.



(Lea además: Dividendos de más de $ 29 millones anuales, tendrán que tributar)



Una de las primeras novedades que trae la iniciativa tributaria es que el programa Ingreso Solidario pasará a ser una renta básica permanente para contribuir a la reducción de la pobreza, y por ello deja en cabeza del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) su ejecución, vigilancia y seguimiento.



En el proyecto también se define quiénes serán los beneficiarios de esta ayuda, pues si bien serán los hogares en pobreza extrema y pobreza, estos deberán cumplir con algunos requisitos.



La iniciativa tributaria indica que, además de esas condiciones, se incluyen los hogares "que a su vez sean beneficiarios de programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas que administra el DPS, como Programa Familias en Acción, Programa Jóvenes en Acción, Programa de Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor-, y/o los subsidios para los servicios de energía eléctrica y gas combustible distribuidos por red física, el Programa Ingreso Solidario será complementario"



Y agrega el proyecto que también podrán acceder a este programa los hogares que cumplan los requisitos del inciso anterior y no reciban recursos por concepto del subsidio o de las transferencias monetarias mencionadas previamente".

(Además: ¿Peajes dentro de ciudades? Esto propone la reforma tributaria)

Así serán las ayudas

Si un hogar en extrema pobreza y pobreza está conformado por una sola persona, estos recibirían 80.000 pesos; para otro con dos miembros la ayuda será de 122.034 y 84.047 pesos; a aquellos con tres integrantes se les giraría 183.050 y 126.071 pesos, respectivamente.



Cuando un hogar en pobreza extrema y pobreza esté conformado por cuatro individuos la ayuda que recibirá será de 244.067 y 168.095 pesos; los integrados por cinco personas 305.084 y 210.118 pesos, mientras que aquellos con seis miembros obtendrían 366.101 y 252.142 pesos, respectivamente, señala el parágrafo 3 del artículo 18 del proyecto.



La iniciativa establece que con el fin de evaluar el acceso y permanencia de los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, se empleará la información socioeconómica de los hogares que se encuentren en las bases de datos como el Sisbén IV, el Registro Social de Hogares, las bases del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA, las bases de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, las bases de datos transaccionales de entidades públicas y privadas, entre otras.

Más noticias de su interés

- Salarios de más de $ 10 millones, a pagar impuesto solidario



- Entérese quiénes tendrán que pagar el impuesto a la riqueza