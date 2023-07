Los datos se han convertido en algo muy valioso para las empresas y sus marcas, y esta situación no escapa a la industria automotriz para la cual la información de sus propietarios y conductores tiene un alto potencial para sus ventas y servicios.



Ya sabemos que recopilar datos es casi igual a dinero en efectivo en términos de publicidad y mercadeo. Por eso, compañías como Meta (Facebook) han pagado costosas multas, no por acceder a esos datos, sino por su tratamiento.

Con la entrada de la Inteligencia Artificial (IA), los datos empiezan a tener más valor pues se pueden ‘vender’ a otras empresas que a través de algoritmos logran establecer qué está comprando su clientela.



La industria del automóvil está viviendo uno de sus grandes cambios en los últimos tiempos con la entrada de los carros eléctricos, pero sobre todo con el carro ‘conectado’. Saber en dónde dejamos el carro y encontrarlo es una gran ventaja, pero también lo es para los fabricantes que van guardando los datos de todos nuestros movimientos.



Esa práctica muy extendida en los smarthphones, y cuando se navega en Internet, no deja de preocupar a muchos pero es una realidad que ya llegó a los vehículos, sobre todo, a los de última generación. Así, cada vez que usted va en su carro una gran cantidad de datos están siendo recopilados, desde la forma de conducir hasta que tipo de trayectos hace con más frecuencia.



Algunos de los datos se quedan con el fabricante, incluso, antes de que el carro llegue a sus manos. Por eso, en algunos almacenes, cuando se va a comprar un repuesto le piden el número del VIN (número de identificación vehicular, por sus siglas en inglés). Con este dato las marcas saben quién lo compro y en qué país, y además les sirve para llevar un récord de las autopartes que más rotan.



Otros datos claves además del VIN, son el número de matrícula, el posicionamiento del GPS cada vez que usted lo utiliza para moverse en la ciudad o en carretera. Y hay otros datos importantes más ‘personales’, como la aceleración, la velocidad, los cambios de carril, cómo frena, y en general, su forma de conducir.



Esta cantidad de información les permite a los fabricantes introducir mejoras notables en nuevos desarrollos de sus modelos y servicios. Las cámaras y sensores y la información que brinda son importantes para el futuro y avanzar mejor hacia la conducción autónoma.



Además de brindarles información a las marcas sobre qué características podrían tener sus nuevos modelos, o los hábitos de recarga en los autos eléctricos; y también los utilizan las autoridades para implementar nuevas normas de tránsito acordes con las nuevas tecnologías.



¿Quién compra y quién vende?

Inicialmente los datos son del fabricante, aunque hay una fuerte disputa en este momento entre las marcas de autos y las grandes compañías de Internet sobre su propiedad, pero esa es otra historia.



El fabricante puede usarlos para desarrollar nuevos modelos, analizar con mayor certeza las preferencias de sus clientes y crear mejores productos, pero también pueden venderlos, algo que en ciertos sectores económicos es un elemento central de su negocio.



El ejemplo más claro el de las aseguradoras. En Europa hay compañías que dan incentivos a sus clientes si instalan una aplicación en celular l que monitorea su forma de conducir, la velocidad máxima, la aceleración, los cambios de dirección, etc. Es un arma de doble filo, porque así como pueden ‘premiar’ con mejores pólizas cunado no hay reclamaciones, también lo pueden castigar con tarifas más costosas dependiendo el riesgo.



Seguramente en los años próximos habrá un aumento en la recolección de datos, y por supuesto, también una mayor preocupación de los usuarios por lo que se pueda hacer con ellos.