¿Qué hace falta para que el gobierno se reúna con el Comité del Paro?

Todavía no se ha definido el horario en el que el gobierno de Iván Duque y el Comité del Paro se reunirán en la Casa de Nariño, tras 10 días de protestas correspondientes al Paro Nacional.



El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien el jueves declaró que el presidente Duque está dispuesto a recibir al Comité del Paro en Palacio para empezar negociaciones, le explicó a EL TIEMPO que el comité fijó el encuentro para el lunes 10 de mayo; sin embargo, aseguró que el deseo del Gobierno es adelantarlo, “pero no hemos recibido respuesta”.



En una carta firmada por el ministro Cabrera y dirigida a Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y vocero del Comité Nacional del Paro, se reiteró “la disposición del presidente Iván Duque Márquez y la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez para realizar un encuentro con el propósito de escucharnos y avanzar en lo fundamental”.



El Gobierno comunicó por medio de esa misiva, definida por el Mintrabajo como una invitación formal, que estaba dispuesto a reunirse inmediatamente con el Comité del Paro en el Palacio de Nariño.



Antes de esa carta, Maltés había pedido que se anunciaran desde el Gobierno la fecha y hora exactas para el encuentro. El ministro Cabrera contó que en la Casa de Nariño están abiertos a cualquier hora que el Comité del Paro defina y, en su consideración, lo único que hace falta para que se materialice la reunión es que se comunique una respuesta desde las agremiaciones sindicales. Además, explicó que no pueden “imponer” una fecha y hora exactas.



Por su parte, Maltés, como principal vocero del comité, le respondió a EL TIEMPO que ellos están “a la espera” de que sea desde el Gobierno que se defina cuándo y dónde será la reunión.



Sobre la carta que recibió por parte del Mintrabajo, el presidente de la CUT dijo: “Nos mandaron una carta muy genérica en la que dicen que están muy interesados en conversar con nosotros. Esa carta, así como está planteada, no dice nada. Manifiesta una intención, pero se queda en eso. No hay ni día, ni hora ni sitio”.



Del lado del comité, según explicó Maltés, solo hace falta que el Gobierno especifique en qué momento y dónde se reunirían, algo que, por lo que el ministro Cabrera declaró, está es en manos de las agremiaciones. Sin embargo, el presidente de la CUT dice que eso no depende de ellos, pues “cuando a uno lo invitan a almorzar, uno propone el día y la hora”.



Maltés ratificó también la disposición que tienen desde el Comité del Paro a sentarse a hablar con el Gobierno y empezar la negociación del pliego de emergencia que, para él, “debe iniciarse previo a la desmilitarización de campos y ciudades”.



Sobre el pliego, el Mintrabajo manifestó que el Gobierno no tiene ningún inconveniente para discutirlo y se puede construir una agenda de diálogo. En días pasados, el mismo Cabrera aseguró que desde Presidencia hay buena disposición para empezar a negociar.



En cuanto a la desmilitarización, Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, quien también firmó la carta enviada a Maltés, aseguró que no se puede dar porque “no hay una militarización, lo que hay es la aplicación de la asistencia militar”.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS