Hace 34 días, Ultra Air estaba celebrando su primer año de operaciones en Colombia y, como era recurrente, ofrecía descuentos de hasta el 70 por ciento. Sacaba pecho porque ya tenía una participación en el mercado doméstico del 8 por ciento y había logrado realizar más de 12.500 vuelos con sus 17 rutas desde y hacia diez ciudades principales del país.



Incluso, en entrevista con EL TIEMPO, William Shaw, fundador y CEO de Ultra Air, reveló que tenían ambiciosos planes de crecimiento para el 2023. Esperaban abrir 10 rutas más en Colombia, aumentar las frecuencias y ampliar la flota de aviones para contar con 10 aeronaves.



De esta manera, la aspiración era cubrir aproximadamente el 80 por ciento del mercado doméstico. También le estaban apuntando a incursionar en el mercado internacional y volar hacia Ecuador, Aruba, Punta Cana, Venezuela, Estados Unidos y México.



Sin embargo, todos estos planes no alcanzaron a tomar vuelo y la aerolínea de bajo costo se quebró en un poco más de un mes. La suspensión de operaciones de Viva Air agudizó la crisis financiera que venía arrastrando desde meses atrás y de la cual nunca hablaron hasta que fue inevitable ocultarla.



En febrero, William Shaw solo se limitó a decir que había preocupaciones por el alza del dólar y del precio del combustible de avión, porque impactaba la estructura de costos y las tarifas. Esto se sumaba a la alta inflación que se registra en el país y al alza de tasas de interés, que hacen más difícil conseguir financiamiento.

Dos aeronaves con los colores de Ultra y Viva. Foto: Jáiver Nieto Álvarez. ETCE

Las coincidencias entre Viva y Ultra

Ultra Air fue fundada por el empresario mexicano William Shaw, al igual que Viva Air, una aerolínea que fue vendida en el 2016 y, luego de convertirse en la tercera más grande en Colombia, se quebró y dejó de operar el pasado 27 de febrero.



Pero su fundador no es lo único que comparten en este camino a la quiebra. Ambas son aerolíneas de bajo costo que no lograron pilotear la turbulencia que causaron en el sector aéreo la inflación, las altas tasas de interés, el alza del dólar y el incremento en el costo del combustible de aviación.



Además, el regreso del IVA del 19 por ciento —desde enero de 2023— para los tiquetes aéreos y el combustible de avión también hizo estragos en la dinámica de este sector, que durante la pandemia del covid-19 fue uno de los más afectados.



En varias oportunidades, Ultra Air salió a decir que, a pesar de los problemas financieros y con los arrendadores de sus aviones, iba a seguir operando. Y más cuando anunció una nueva inyección de capital de sus accionistas, luego de que JetSmart se arrepintiera de comprar la aerolínea.



Avión de Ultra Air. Foto: Ultra Air

Pero no pudo aguantar más. La suspensión de operaciones de Viva Air el pasado 27 de febrero fue la estocada final para la quiebra de la compañía, pues esta salida puso en alerta a los proveedores de la industria y a los arrendadores de aviones, quienes empezaron a exigir pagos inmediatos e, incluso, prepagos de los insumos y servicios necesarios para la operación, lo cual no es usual en esta industria.



Incluso, Ultra Air hizo ayer una asamblea extraordinaria para buscar una capitalización adicional, pero la junta directiva no dio su aval para esta operación.



Ultra Air dejó a 250.000 pasajeros con tiquetes aéreos comprados ad portas de la temporada de vacaciones de Semana Santa. Su aviso de suspensión de operaciones llegó ocho horas antes de la hora cero, que fue a la medianoche de este miércoles.



Foto: Ultra Air

A raíz de esto, la Superintendencia de Transporte pidió a la Superintendencia de Sociedades que inicie el proceso de insolvencia de la aerolínea, que está obligada a ejecutar las siguientes medidas: