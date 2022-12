OmegaPro, una compañía que ofrece oportunidades de inversión online, denunció por medio de sus cuentas oficiales en redes que fue víctima de "un ciberataque sostenido y sofisticado por parte de un grupo criminal organizado desconocido".



Sin embargo, también informaron que se vincularon con una de las principales empresas de ciberseguridad del mundo (Hacker House) para contrarrestar la amenaza cibernética.

A pesar de esto, los usuarios aún no tienen una respuesta sobre sus inversiones y se encuentran a la espera de las decisiones de esta compañía.



¿Cómo funciona OmegaPro?

OmegaPro tiene un modelo de negocio en el que le informan a los interesados que operan en el mercado Forex, actividad que para ser realizada en Colombia requiere de la autorización de la Superintendencia Financiera.



Luego se incluyen a los clientes participando mediante el pago de membresías con criptoactivos y prometen igualmente rentabilidades fijas que de pagarán a través de la cuenta individual que debe abrir cada cliente.



Dadas las características de estos ofrecimientos bajo una supuesta invitación a recibir educación financiera digital o talleres de inteligencia financiera para llamar la atención, la Superintendencia Financiera indicó que la publicidad y promoción de productos y servicios para inversiones en el mercado Forex adelantados por OmegaPro o de cualquiera de sus denominaciones OMP, OMP Money, Inversión digital, Digital Group, Nueva Economía Digital, Negocios Digitales, El efecto Omega, Alpha Pro, Imperio Nativo o Dreamers, no cuentan con las autorizaciones necesarias para ser ofrecidos en Colombia.



Esto preocupó mucho más a los usuarios ya que significa que si OmegaPro no responde a las personas por su dinero, no habrá a quién reclamarle.



"Al ser OmegaPro una firma del exterior, no cuenta con la supervisión y vigilancia de esta superintendencia, no se conoce organismo o autoridad internacional a la cual puedan acudir cuando se incumplan las promesas de devolución de recursos y los pagos de beneficios o rentabilidades y no se ha identificado un domicilio cierto de la firma o la identidad de sus responsables", advirtió la Superfinanciera.