La regla fiscal es la que busca asegurar las finanzas públicas y así evitar que se supere el límite de la deuda.



Esta tiene que ser igual a 71% del PIB y el ancla de deuda debe ser igual a 55% del PIB, de acuerdo con la Ley 1473 del 2011.



Esta es una especie de compromiso del gobierno, para mantener un tope de gastos y deudas, así como también tratar de reducir la diferencia entre gastos e ingresos.

El pasado 28 de septiembre, el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, durante el congreso de Enercol, habló sobre este concepto y lo que se pueda realizar sobre ella en el presente gobierno.



“Vamos a buscar cómo flexibilizar la regla fiscal con una regla fiscal verde”, afirmó el director del DNP, al referirse a que lo que se pretende es relajar los topes para que ciertos recursos puedan ser dedicados a la transición del país a energías limpias.



(Le puede interesar: 'Este Gobierno respetará la regla fiscal', dice el director de Planeación Nacional)



De acuerdo con expertos, la propuesta que hace el director puede traerle consecuencias al país, ya que se estaría poniendo en riesgo la economía, porque actualmente Colombia tiene un déficit superior al 4% del PIB.



Según Juan Manuel Restrepo, exministro de hacienda y actual rector de la Universidad EIA, no es conveniente flexibilizar la regla fiscal, puesto que la 'regla verde' se refiere a gastos por fuera de esa regla fiscal, con el concepto de que son sostenibles o dirigidos a proyectos limpios.



"Esto permite que con el relajamiento que el déficit y la deuda pública sea mayor", aseguró Restrepo.

Así mismo, explica que si bien los países tienen una serie de inversiones y gasto público, no se puede acudir a este endeudamiento, aun teniendo un buen propósito como lo es la inversión en proyectos verdes, porque envía un mensaje negativo a lo inversionistas externos e internos.



Lea más: Congresistas cuestionan propuesta de Gobierno de modificar la regla fiscal)



No obstante, el director del DNP aseguró en Wradio que la decisión la toma el ministerio de Hacienda y que lo menos que se busca es poner en riesgo la regla fiscal.



De igual forma, José Roberto Acosta, director de Crédito Público, aseguró que aún no se conoce cuándo se presentará el proyecto de ley que flexibilizaría la regla fiscal colombiana.



Por otra parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, expresó en el congreso en mención que la regla fiscal no es algo que se vaya a imponer al Gobierno, pero que sí se constituye en una herramienta para que el país cumpla con ciertas condiciones de los mercados del orden internacional que pueden prestarle dinero con mejores tasas.

¿Qué es la regla fiscal, por qué no es bueno flexibilizarla (gastar más)?

Didáctica explicación del exministro de Hacienda @jrestrp rector de la @UniversidadEIA

1 pic.twitter.com/mOKHKhoFzs — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) September 29, 2023

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Cambiará la regla fiscal en Colombia? Esta es la propuesta

Pese a alertas sobre desfinanciación, congresistas aprueban monto del Presupuesto

'Es un cambio de personas, pero no de políticas': Ricardo Bonilla