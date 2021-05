Qué es la calificación que le bajaron al país y cómo afecta a la gente

La agencia Standard & Poor's rebajó la calificación de la deuda del Gobierno de Colombia, una acción que así los habitantes no sepan en qué consiste puede afectar sus vidas.



Todos los países recurren a obtener dinero prestado en el resto del mundo con el fin de poder completar lo que les falta para las inversiones, el funcionamiento, la defensa, la seguridad y demás frentes de atención del Estado.



Pero a todos los países no les cobran los mismos intereses. No es lo mismo prestarle a Suiza que a Argentina. Los intereses que se le cobran a Argentina son muy altos porque es un país acostumbrado a no pagar sus deudas. Mientras que a Suiza se le cobran intereses baratos porque se tiene la absoluta seguridad de que va a pagar.



A un país como Venezuela ni siquiera se le otorgan préstamos.



Para que quienes prestan plata sepan qué riesgo existe de que no se las devuelvan, hay una agencias que califican ese riesgo. Cuanto más alta sea la nota, se supone que hay menos riesgo de que no les paguen, y cuanto más baja, más riesgo y por lo tanto se cobran intereses más duros.



Entonces, ¿cómo llega eso a afectar a la gente común y corriente?



El efecto es que las personas pueden tener más dificultades para conseguir empleo o sus ingresos se pueden erosionar. ¿Cómo, desde unas calificaciones expresadas con unas letras, se llega a ese punto?



Una vez la nota que tiene un país se rebaja, el mensaje para los que prestan plata es que ese país es más riesgoso para prestarle. Entonces las nuevas deudas pueden ser con intereses más caros. Ese efecto viene tanto para la deuda del Gobierno como para la de las empresas del país que buscan fondos prestados en el exterior.



Con intereses más caros es más costoso invertir en el país. Disminuye la posibilidad de que crezcan los negocios y haya nuevos proyectos.



Si los negocios no crecen como lo esperado, se hace más difícil generar nuevos puestos de trabajo, lo que puede hacer crecer el desempleo, y las familias contarán con menos ingresos.



Como lo sintetiza Mauricio Santamaría, presidente de Anif en su cuenta de Twitter: "Se encarece la deuda, se reduce la inversión y caen el empleo y el ingreso".



Qué quieren decir las calificaciones de Standard & Poor's

Standard & Poor's fue la agencia calificadora que bajó este miércoles la nota de Colombia de BBB- a BB+, con lo que se pierde el 'grado de inversión'. Las otras dos grandes calificadoras, Fitch y Moody's, le mantienen el 'grado de inversión' al país.



¿Qué significan esas letras y expresiones como 'grado de inversión?



En el libro América Latina ¿Amenaza? ¿Oportunidad?, publicado por Mauricio Galindo con Random House, se explica así la escala de notas de Standard & Poor’s:



"Las primeras calificaciones, todas las que tienen la letra A y las que tienen tres letras B, se denominan 'grado de inversión', es decir que prestarles a esos países es equivalente a invertir.



• AAA (triple a): capacidad extremadamente fuerte para responder por los compromisos financieros. Es la máxima calificación.



• AA (doble a): capacidad muy fuerte para responder por los compromisos financieros.



• A: capacidad fuerte para responder por los compromisos financieros, aunque algo sensible a condiciones económicas adversas y cambios en las circunstancias.



• BBB (triple be): capacidad adecuada para responder por los compromisos financieros, aunque sensible a condiciones económicas adversas y cambios en las circunstancias.



• BBB- (triple be menos): es el grado más bajo de inversión.



"Las siguientes calificaciones, con máximo dos letras B o con las letras C y D, se denominan 'grado especulativo', es decir que prestarles a estos países no es invertir sino especular. Se tiene la posibilidad de que al prestamista le paguen intereses más altos, pero hay un mayor riesgo de que no le paguen.



• BB+ (doble be más): es la más alta calificación del grado especulativo.



• BB (doble be): menos vulnerable en el corto plazo, pero encara constantes incertidumbres ante condiciones adversas de negocios, financieras y económicas.



• B: más vulnerable a condiciones adversas de negocios, financieras y económicas, pero en el momento de la calificación tiene la capacidad para responder por sus compromisos financieros.



• CCC (triple ce): en el momento de la calificación es vulnerable y dependiente de condiciones favorables de negocios, financieras y económicas para responder por sus compromisos financieros.



• CC (doble ce): en el momento de la calificación es altamente vulnerable y dependiente de condiciones favorables de negocios, financieras y económicas para responder por sus compromisos financieros.



• C: se ha adelantado una petición de bancarrota o una acción equivalente, pero se mantiene el pago de los compromisos financieros.



• D: se ha suspendido el pago de los compromisos financieros".



