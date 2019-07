¿Qué debe tener claro antes de comprar casa?

Los hogares colombianos han cambiado, no solo desde el punto de vista de su tamaño, sino también por su creciente nivel de educación financiera, gustos y nuevas exigencias. Sin embargo, uno de los aspectos que parece estar arraigado, y permanece, es el sueño de las familias de tener casa propia.

Antes de lanzarse, cumplirlo y seleccionar la mejor opción es necesario comparar y conocer las alternativas para estar completamente seguro de la decisión y no fallar.

La vivienda puede ser nueva o usada, lo importante es tener en cuenta los aspectos que varían entre una y otra: precios, ubicación, rapidez en el proceso y si está o no lista para habitar, entre otras.



Un estudio realizado por Asobancaria y La Galería Inmobiliaria reveló que la principal razón para considerar la posibilidad de adquirir vivienda usada en 2018 fue el precio, con el 34 por ciento, seguido del área que influye en un 25 por ciento.



Determinar si el inmueble será de tipo VIS o no VIS es otro elemento fundamental, pues dependiendo de eso la persona puede acceder a diferentes programas del Gobierno, teniendo en cuenta los ingresos, saber si es acreedor a cierto beneficios, o también, conocer a qué entidades y con qué documentos se tiene que acercar para iniciar el proceso.

En cuanto a la financiación, las opciones de las que dispone son el crédito hipotecario, acudir al fondo de empleados o a cooperativas, un leasing para vivienda, créditos a libre inversión, los subsidios ya mencionados, o comprarla de contado, entre otras.

Según el estudio, de todas las alternativas de pago la más habitual es el crédito con la banca tradicional, con 74 por ciento.

Frente a los motivos para comprar vivienda, como es natural, el mayor porcentaje de los entrevistados en el estudio compraron para vivir en el inmueble, pasando de 74 por ciento a 77 por ciento entre 2017 y 2018.



Pero también existe la opción de adquirir una vivienda como inversión, bien sea para arrendar, para vender o esperando su valorización.



Hace falta conocer el mercado y consultar la mayor cantidad de fuentes, antes de comprar casa, para aprovechar los beneficios de los que puede disponer.

VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN