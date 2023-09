La actividad económica de Colombia está atravesando una desaceleración importante y así lo demuestra el crecimiento de apenas 0,3 por ciento que se registró en el segundo trimestre del año. Esta cifra impone grandes retos ante la necesidad de retomar la senda de crecimiento que se observó en años anteriores.



José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas en Corficolombiana, asegura que las cifras preliminares del tercer trimestre muestran que esa desaceleración ha continuado en muchos sectores. "Las cifras de julio y agosto nos está mostrando que quizás el tercer trimestre también será muy retador", dice.



Gran Cumbre Portafolio: 30 Años de economía y negocios

Incluso, el experto señala que los datos preliminares muestran que quizás se podría tener una cifra negativa en crecimiento anual o muy cercana a cero durante el tercer trimestre de este año.



Sin embargo, para el último trimestre del año hay más optimismo frente a una recuperación porque hay indicios "leves" en comercio, construcción y consumo de energía. Además, ayuda la apreciación de la tasa de cambio.



Para que la economía vuelva a una senda de crecimiento, Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, asegura que es necesario que "la máquina de inversión público y privada realmente empiece a andar", pues la inversión de largo plazo es la que realmente alimenta la capacidad de Colombia de crecer de manera sostenida.



Pero esto debe ir de la mano de señales de confianza para que esa inversión se pueda dar, "porque la inversión pública sin apalancamiento en la inversión privada no da abasto", asegura.

La estabilidad macro es una conquista que ojalá

"Si en este momento no tomamos en serio la aceleración de los proyectos de inversión privados con los componentes públicos y con las señales públicas necesarias, probablemente en el 2024, que debería ser un año en el que retomemos nuestra capacidad de crecimiento, lo que vamos a ver es que de pronto no logramos una recuperación potente", afirmó Ana Fernanda Maiguashca.



Además, dijo que "la estabilidad macro es una conquista que ojalá no pongamos en riesgo para poder encima de ella hacer estas apuestas de competitividad que son necesarias”.



Entre tanto, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, señaló que en la actual coyuntura hay que tener mucho cuidado con la regla fiscal y no enviar mensajes que destruyan confianza en la interacción público-privada.



Además, se deben evitar errores como la ausencia de consensos con los actores que producen y generan la inversión y el empleo en el país; contagiar la economía con los debates de la política o con dosis de populismo y de fundamentalismo; no abordar a fondo los problemas estructurales que siguen vigentes o cometer errores coyunturales para esos problemas estructurales.



Gran Cumbre Portafolio: 30 Años de economía y negocios

No comprometamos

José Manuel Restrepo también manifiesta que los cambios recurrentes en los funcionarios públicos son pésimos mensajes y que hay que "prender los motores" de la inversión y de las exportaciones.



Otro punto que destaca es que no se deben enviar mensajes equivocados a los inversionistas internacionales en materia fiscal. "Si nosotros volvemos a construir proyectos colectivos políticamente, económicamente nos va a ir mejor", agrega.



Finalmente, José Ignacio López plantea la necesidad de cuidar y garantizar la institucionalidad para que las inversiones lleguen a Colombia, y más teniendo en cuenta las peticiones que se le han hecho al Banco de la República para que comience a bajar su tasa de interés. "No comprometamos las ganancias y la institucionalidad de largo plazo por tratar de solventar cosas de corto plazo", señala.



Considera importante volver a "generar condiciones de inversión muy apropiadas para que Colombia esté en el radar de los inversionistas, y a pesar de las altas tasas de interés, sigamos teniendo un flujo de recursos muy importante en el país tanto de locales como extranjeros".