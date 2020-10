¿Qué activos piensa vender el Gobierno para suplir déficit del 2021?

Superada la aprobación del Presupuesto General de la Nación, el Gobierno Nacional se enfoca ahora en buscar la forma de cubrir cerca de 12 billones de pesos para completar la cifra de ingresos presupuestados para el 2021. (Le puede interesar: 'Educación tendrá para el 2021 el presupuesto más alto de su historia')

Aunque en los últimos meses se ha especulado en torno a la venta de la participación accionaria del Estado en empresas como ISA, Cenit o Ecopetrol, esa posibilidad ha venido siendo descartada por el propio Gobierno. El tema, de hecho, tampoco es popular entre muchos congresistas, que no son partidarios de la venta de bienes que le están generando renta al país.



Según el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, hay que partir del hecho de que las privatizaciones son procesos complejos, que a la luz de la normatividad colombiana pueden tardar años. “El Gobierno ya no alcanza, no le queda tiempo, y creo que tampoco tiene la intención; ya ha dicho que no pretende vender ni Ecopetrol ni Cenit”, señaló el exministro.



Como el Gobierno necesita ingresos para que el déficit no sea tan grande, dice Cárdenas, “mi instinto me dice que hay activos que son del Gobierno Nacional que podrían ser comprados por otras entidades públicas”. Por ejemplo, que participaciones en electrificadoras pasen a entidades como la Financiera de Desarrollo Nacional.



El senador John Milton Rodríguez (CJL) afirmó que si bien está pendiente la venta de cerca del 8 por ciento de las acciones que la Nación tiene en Ecopetrol, aprobada por el Congreso hace casi 15 años, “el Gobierno no ha tomado esa opción, entre otras razones porque los congresistas nos hemos opuesto a eso”.



En efecto, durante el debate de este lunes el senador Rodríguez dijo haber recibido confirmación del Ministerio de Hacienda frente a la no intención de vender activos claves de la Nación: “En el momento, se visualiza la necesidad de generar una enajenación por cerca de 12 billones de pesos para suplir el déficit. El ministerio nos ha dicho que vislumbra esa posibilidad, pero sobre bienes no estratégicos”.

Se trata, según el senador, de bienes como Colombia Telecomunicaciones, con la cual pueden obtenerse unos 3 billones de pesos; tres termoeléctricas que aportarían otros 3 billones; plazas de mercado, que suman alrededor de 1 billón de pesos, y unas participaciones minoritarias en centrales de transporte, frigoríficos y empresas que se han entregado en parte de pago por deudas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), de los que pueden salir alrededor de 3 billones de pesos más.

“Echando mano de esta posibilidad, el Gobierno ya tendría alrededor del 80 por ciento de lo que se necesita”, dijo Rodríguez.



En reciente entrevista con Bloomberg, el viceministro de Hacienda Juan Pablo Zárate dijo que el Gobierno espera recaudar el año entrante el 1 por ciento del PIB con venta de activos, aunque aún no hay decisión sobre cuáles. “Tenemos reservas de caja para contingencias razonables, y creo que con el tiempo, para hacer las enajenaciones”, dijo. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la Nación cuenta con una participación cercana a 170 billones de pesos, en más de 100 empresas.

