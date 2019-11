IVA, único tema vetado en la puja por la reforma tributaria

La reforma tributaria –en esencia el mismo texto de la ley de financiamiento que aprobó el Congreso el año pasado y que luego declaró inexequible la Corte Constitucional– empezará una intensa semana a partir del martes.



La intención es tener lista la ponencia y radicarla para que las Comisiones Terceras conjuntas de Senado y Cámara puedan revisarla y votar en la siguiente semana.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, considera que los cambios que incorporó la ley que fue declarada inexequible están dando resultados, por lo que indicó: “Insisto, si algo no está roto, no lo arregle”.

Agregó que esa ley “está generando entusiasmo en el sector productivo del país (porque sigue vigente hasta diciembre)”, por lo que señaló que los ajustes planteados por el Gobierno tienen que ver con algunos artículos derogados por la ley del plan de desarrollo, otros que se vencieron, como el de la normalización de activos que los colombianos tienen en el exterior, y la temporalidad de otros puntos, pues ya pasó un año desde que se aprobó el proyecto.



Y aunque indicó que se está revisando si es necesario apostarle a alguna propuesta de modificación, lo que está claro es que el IVA no hará parte de estas discusiones, ya que para Carrasquilla “es tema prohibido; estigmatiza y trivializa la discusión en la que estamos”.



Entre tanto, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó que el fin es lograr que se vote la iniciativa en primer debate, en Comisiones Terceras conjuntas, durante la semana del 18 de noviembre.

El régimen simple de tributación, dirigido a pequeños negocios y comercios, ha mostrado sus bondades en reducción de la evasión, ya que a mediados de septiembre iban 8.050 contribuyentes inscritos

No obstante, el senador Fernando Araújo, uno de los coordinadores ponentes, reconoció que aún no está claro el cronograma.



Desde la perspectiva del Gobierno, los cambios que trajo la ley de financiamiento son evidentes, pues además del impacto en el recaudo por medidas como la penalización de la evasión (el recaudo va subiendo 12,1 % anual), y la inversión en bienes de capital creció 12 por ciento al segundo trimestre.



Asimismo, el régimen simple de tributación, dirigido a pequeños negocios y comercios, ha mostrado sus bondades en reducción de la evasión, ya que a mediados de septiembre iban 8.050 contribuyentes inscritos, de los cuales el 11 por ciento no tenía registro único tributario y el 37 por ciento nunca habían pagado el impuesto de industria y comercio en sus municipios.

Algunos ajustes

Pero el camino para que la reforma pase en el Congreso de manera rápida no está despejado. Efraín Cepeda, en vista del panorama de desempleo al alza que hay en el país, plantea que apoyará la reducción en las tasas de impuestos a las empresas, siempre y cuando se materialice la contratación de nuevas plazas de trabajo.



Entre tanto, John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres, indica que los parlamentarios de ese partido proponen subir la base del impuesto a la venta de inmuebles de alto valor, de 918 millones de pesos a 1.500 millones de pesos.



En cuanto a los requisitos para otorgar beneficios a quienes inviertan en el campo, la propuesta es bajar a la mitad la exigencia del valor de inversión, a 400 millones de pesos, mientras que la generación de empleos se reduzca, de 250 a 125 puestos de trabajo, con el fin de que se haga viable la creación de plazas rurales.



También plantea extender el plazo para la normalización de activos en el exterior, por un año más, pero subiendo la tarifa al 15 % (está en 13 %). “La idea es que los partidos hagan proposiciones enfocadas, que no distraigan la nuez de la reforma, para que logre aprobarse antes del 16 de diciembre”, agregó.



El partido Cambio Radical, por su parte, busca que sean introducidos 15 cambios al proyecto.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS