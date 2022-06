En medio de una crisis logística global, que ha hecho escasear diversos productos y es uno de los factores para el aumento de la inflación en el mundo, las terminales portuarias de Cartagena y Buenaventura, por las que se mueve más de la tercera parte del tráfico de este tipo en el país y el 55,6 por ciento de las mercancías de importación, se ubicaron en el 2021 entre los mejores puertos del mundo.



La clasificación, incluida dentro del más reciente Índice Mundial de Desempeño de los Puertos de Contenedores (CPPI), elaborado por el Banco Mundial y la Unidad de Inteligencia de Mercados de S&P Global, y que midió 370 puertos de todo el mundo, ubicó a las dos terminales entre las primeras 20 del año pasado.

La clasificación tomó en cuenta el tiempo que los buques debieron permanecer en el puerto para completar las cargas de trabajo en 2021, un periodo en el que los puertos experimentaron un tráfico sin precedentes tras de que la reactivación y las cadenas de suministro de todo el mundo sufrieron interrupciones.



Así, según la medición, que se basó en la productividad de cada terminal, el puerto de Cartagena se ubicó en el puesto número 12, logrando ser el mejor de América Latina y el Caribe, por encima no solo de terminales como la de Balboa en Panamá, sino de otros como el de Barcelona (España) y el de Virginia, en Estados Unidos, entre otros.



De acuerdo con el escalafón, esta terminal logró 152,9 puntos desde un enfoque administrativo o de gestión, mientras que el primero, que fue el de King Abdullah, en Arabia Saudita, tuvo 217,9 puntos.



Según el documento, para la medición del año pasado se volvieron a emplear dos enfoques metodológicos diferentes, uno administrativo o técnico, y uno estadístico, utilizando análisis factorial, buscando garantizar que la clasificación del rendimiento del puerto de contenedores refleje lo más fielmente posible el desempeño real del puerto, al tiempo que también es estadísticamente robusto.

Por su parte, el puerto de Buenaventura, a cargo de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, se ubicó en el puesto número 20 del mundo bajo el primer enfoque, el administrativo, al totalizar 124,4 puntos.



Con estos resultados, las dos terminales se posicionan como las líderes en América Central, Suramérica y el Caribe, toda vez que la siguiente terminal en la región, que es el puerto de Coronel, en Chile, logró una puntuación de 100,2 puntos, en tanto que las terminales de Imbituba, en Brasil, y de Balboa, en Panamá, fueron calificados con 83 y 67,8 puntos, respectivamente.



Entre tanto, al mirar el enfoque estadístico, el puerto de Cartagena se ubicó en el puesto 15, con un índice de 61,9, mientras que el de Buenaventura quedó en el lugar 23, con un índice de 53, en un escalafón también liderado por el puerto de King Abdullah, con un índice de 93,3.

Inversiones se notan

El economista y exministro de Hacienda Rudolf Hommes explica que, en general, un puerto se debe destacar por su equipo y capacidad de manejo de carga, algo que las terminales de Cartagena y Buenaventura tienen.



Esto debido a que la terminal de la Heroica se ha destacado por ser la primera o una de las primeras tres en el Caribe, que compite con Panamá, en medio de una ventaja gigantesca que tiene Colombia, y es que el puerto más cercano a Panamá es Cartagena y en el Pacífico es Buenaventura, ya que el istmo es un centro neurálgico para el comercio mundial de mercancías.



Y agrega que otro factor a favor de estos dos puertos, y en general del país, es que los puertos de Colombia tienen, por ejemplo, mucha más carga doméstica que los de las islas pequeñas como Santo Domingo o Cuba.

“México tiene más que nosotros, pero México queda más lejos, y eso es un componente importantísimo tanto de exportación como de importación”, agrega.



Asimismo, según el experto, las tarifas que tiene Colombia, tanto en Cartagena como en Buenaventura, son inferiores a las de Panamá, ya que los costos laborales de ese país son más altos por diversas causas y eso les da ventaja a los puertos colombianos.



De acuerdo con Hommes, el enfoque de fondo del escalafón del Banco Mundial es la capacidad y el manejo de la misma, porque las inversiones que se han hecho en los dos puertos son gigantescas, ya que por ejemplo en Buenaventura, en los últimos años se invirtieron 400 millones de dólares, se cuenta con grúas que tienen toda la capacidad y hay un equipo de operaciones encargado de la productividad, que se mide en qué tanto se puede cargar por hora o por minuto.



“La productividad tanto de Cartagena como de Buenaventura es de las mejores del mundo”, añadió.



Por su parte, Liborio Cuéllar, gerente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, explica que el índice de rendimiento de los puertos de contenedores del Banco Mundial mide la eficiencia en los buques desde el momento en que llegan a la boya de mar, afuera del puerto, la entrada y el atraque, el descargue, el cargue y la salida hasta la boya, tomando los datos de todos los puertos del mundo.



Y señala que, si bien una variable clave es el volumen de mercancías de cada barco, al comparar este puerto con terminales del mismo tamaño, la ubicación en el escalafón global sube hasta el noveno lugar.



Para lograrlo, la Sociedad Portuaria hizo una inversión importante en un sistema de operación, que permitió lograr altos niveles de agilidad en el cargue y descargue. Además, se han destinado recursos financieros para 13 grúas pórtico y 36 grúas móviles; y para 1.320 tomas refrigeradas para que los contenedores mantengan la refrigeración.



Igualmente se amplió el espacio para recibir la carga en el patio, ya que, al tener una capacidad dinámica de 1,5 millones de contenedores al año, esto asegura el espacio suficiente para la operación.



“La cifra nuestra es de 36 contenedores hora por cada grúa y es el mejor dato de Latinoamérica, de lejos”, añadió el directivo.

Cuello de botella por resolver

El exministro de Hacienda Rudolf Hommes señaló que, en Buenaventura, la terminal de Aguadulce, que tiene de socios al puerto de Singapur y a un puerto muy grande de Filipinas, ha logrado, por lo que estos ofrecen en otras partes del mundo, que todas las líneas navieras tengan contratos con ellos, lo cual hace que la Sociedad Portuaria solo pueda atender las naves que estos no alcanzan.



“Entonces, esto está creando un cuello de botella porque ese puerto es más pequeño y al lado está el puerto que tiene todo y no mandan sino los mendrugos”, añade Hommes.



Según el experto, si un barco llega en la mañana y quiere salir en la tarde para alcanzar a Panamá, esto no se garantiza en Aguadulce, lo que genera un daño porque se está produciendo una acumulación de buques en la bahía, al ejercerse un poder de mercado sin la capacidad para atender la demanda de forma eficiente, lo cual debería ser investigado por la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Industria y Comercio.

