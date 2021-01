Listo acuerdo entre la ANI y Coviandes para nuevo viaducto Chirajara

Coviandes y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunciaron el acuerdo para el diseño y la construcción del nuevo viaducto Chirajara, que remplazará el puente que se desplomó hace tres años en la vía Bogotá-Villavicencio.



La suscripción de un otrosí al acuerdo de transacción permitirá dar curso a la elaboración de los diseños y a la construcción.



Si se obtiene la no objeción para los diseños por parte de la ANI, los trabajos comenzarían el 5 de abril de este año y finalizarían el 5 de diciembre del 2023, considerando que durante los primeros 14 meses de ejecución se desarrollarán actividades correspondientes a las nuevas cimentaciones.



Entre los aspectos para destacar del acuerdo firmado está el reconocimiento de ambas partes de que la norma técnica aplicable que regía la construcción del puente atirantado bajo el alcance de que trataba el acuerdo de transacción era el Código de Puentes CCP95; también resalta la modificación de la tipología del viaducto que se construirá.



En efecto, se ejecutará un viaducto de voladizos sucesivos, bajo los criterios de la norma técnica colombiana de diseños LFRD CCP-14 de 2014, como alternativa a la construcción del puente atirantado.



Dando aplicación a esa norma técnica, tal y como se acreditó a partir de los estudios y diseños en fase III elaborados por Coviandes a través de su subcontratista especializado internacional, el proyecto sería económicamente inviable, ante la imposibilidad de que la ANI aportara los recursos faltantes.



Vale la pena anotar que la firma Coviandes entregó, de manera anticipada, los nuevos estudios y diseños fase III para la tipología de voladizos sucesivos, y se ha dispuesto que las actuaciones que serán adelantadas por el concesionario y la interventoría den lugar a la obtención de la no objeción a los diseños, en un plazo máximo de tres meses.



Finalizada esta etapa comenzaría la construcción, cuya duración se estima en 32 meses, contados a partir de que la interventoría emita su no objeción a los estudios y diseños de Coviandes.



Tanto la ANI como el concesionario dispusieron que los acuerdos alcanzados le permitirán a Coviandes construir este viaducto, con el sistema de voladizos sucesivos, dando aplicación a la norma técnica vigente (la LFRD CCP-14 de 2014).

Características técnicas del nuevo puente

De acuerdo con Coviandes, el viaducto, que estará disponible para el tránsito en el sentido Bogotá-Villavicencio, tendrá una longitud total de 421,2 metros y estará compuesto por tres luces (de 114,6 metros, de 192 metros y de 114,6 metros).



El tablero del puente medirá 11,50 metros de ancho, y por él podrá movilizarse tráfico

vehicular en dos carriles de 3,65 metros de ancho, con berma en calzada lenta de 1,8 metros y en calzada rápida de 0,50 metros; tiene además un andén peatonal de 1,2 metros y barreras de protección vehicular de 0,35 metros.



La superestructura del puente es tipo viga cajón en concreto postensado, tiene altura variable entre 9,2 metros y 2,8 metros; las longitudes de construcción de las dovelas se encuentran entre 4 y 5 metros; la losa (o placa) inferior tiene un espesor variable entre 0,90 metros y 0.24 metros; los muros del cajón tienen espesores variables entre 0,60 metros y 0,45 metros. Esta estructura estará armada con cables postensados con longitudes que alcanzan los 295.000 ml.



La superestructura del viaducto se soportará sobre dos pilas principales, una de ellas de 54 metros de altura y la otra de 73 metros de altura, soportadas en un elemento estructural tipo zapata de sección cuadrada de 15 metros; la cimentación de cada pila contara con cuatro caissons preexcavados de 3,5 metros de diámetro en concreto reforzado, macizos, que alcanzarán profundidades de fundación de entre 40 y 50 metros de longitud.



La cantidad de acero de refuerzo necesaria para este proyecto será de 3.000 toneladas, para lo cual se necesitará de 100 viajes de tractomulas. Así mismo, la cantidad de concreto que se requiere es de 17.000 metros cúbicos, equivalentes a 2.500 viajes de camiones con hormigón de 25 toneladas.

Tribunal halló fallas de diseño y construcción

A comienzos de marzo del 2020, un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá dio a conocer el laudo arbitral sobre las causas que llevaron al desplome del puente, y que causó la muerte a nueve trabajadores de la obra. Este hecho enfrentó a las firmas Constructora de Infraestructura Vial (Coninvial) y Gisaico, que diseñó y construyó el viaducto.



Los árbitros hallaron fallas de diseño y construcción. Al liquidar judicialmente el contrato entre las dos partes, solamente en lo que tiene que ver con la ejecución de estudios, diseños fase III y construcción del puente Chirajara y demás obligaciones, Gisaico quedó obligada a pagarle a Coninvial la suma de 6.573,4 millones de pesos como indemnización de los perjuicios que le ocasionó por incumplir el contrato.

