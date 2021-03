¿Qué pasará con programas como Ingreso Solidario con el Sisbén IV?

Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Devolución del IVA y Colombia Mayor: muchos de los colombianos que componen los cerca de 8 millones de hogares que reciben transferencias monetarias a través de estos programas, tienen dudas sobre lo que va a pasar con ellas, tras la actualización hecha al Sisbén.



De hecho, y debido a que la modernización de su sistema de información se hizo para poder identificar a quienes realmente necesitan estas ayudas, también hay colombianos que se preguntan si reúnen las condiciones para acceder a ellas.



Estas son respuestas a algunas de las dudas y preocupaciones más frecuentes que surgen en la gente, a causa de la actualización del Sisbén:

Como Sisbén IV es una encuesta nueva, ¿van a dejar de girarme las ayudas mientras la actualizo?

No. De acuerdo con Susana Correa, directora de Prosperidad Social, todos los participantes de estos programas sociales pueden estar tranquilos, pues cada uno de ellos tendrá una etapa de transición entre el Sisbén III y el IV, y continuarán recibiendo sus transferencias monetarias durante este periodo.

¿Cuánto dura esa etapa de transición?

Prosperidad está diseñando un esquema de transición de acuerdo con lo contemplado en el Conpes 3877 del 2016, a partir del cual se van a definir tiempos y procesos para que los participantes y potenciales beneficiarios puedan accedan a la oferta del Estado con la nueva metodología del Sisbén IV. Este periodo de transición puede ser de mínimo 16 meses.

¿Qué personas se benefician con estos programas?

Se trata de población en situación de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema. Eso incluye a comunidades afrocolombianas e indígenas y víctimas de desplazamiento forzado. De acuerdo con Prosperidad Social, se busca que con la entrada en vigencia del Sisbén IV se mejore la asignación de transferencias a los beneficiarios. El año pasado ocho millones de hogares (cerca de 28 millones de personas), seleccionados con base en la encuesta Sisbén, recibieron apoyos a través de los programas Colombia Mayor, Familias y Jóvenes en Acción, Devolución del IVA e Ingreso Solidario.

Si el Sisbén IV va a mejorar la selección de los beneficiarios, y yo considero que puedo ser uno de ellos, ¿qué debo hacer?

Tanto los actuales beneficiaros como quienes aspiran a serlo deben actualizar (para el primer caso) o diligenciar la encuesta Sisbén IV, que permite identificar de manera rápida y objetiva a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.

¿Por qué se actualiza el Sisbén?

Porque las condiciones de vida de los hogares cambian en el tiempo y los programas sociales requieren información confiable y actual para priorizar sus ayudas. El 74 por ciento de sus registros no se actualizaba desde el 2011.



¿Qué cambia con el nuevo Sisbén?

El Sisbén IV tiene un cambio de enfoque. Se pasa de un enfoque centrado en las condiciones de vida a un enfoque que permite aproximarse a la capacidad de generar ingresos de los hogares, y a sus condiciones de vida, así como a las condiciones de su entorno. Otro cambio del nuevo Sisbén está en la recolección de información, pues pasa de papel a dispositivos móviles de captura (dispositivos celulares acondicionados con software específico para Sisbén). Esto permitirá aumentar la calidad de la información suministrada por los hogares.

¿Por qué se cambia de puntajes a clasificación por grupos denominados en letras?

Para simplificar el sistema de información y avanzar a unas clasificaciones por grupos que tienen una relación directa con la forma como se mide la pobreza en Colombia. A su vez, los subgrupos permiten establecer las diferencias en un determinado grupo poblacional para que los programas sociales focalicen mejor sus apoyos.

¿Cómo queda la clasificación por grupos?

A partir de ahora los potenciales beneficiarios de los programas sociales se clasificarán en grupos denominados por letras y no por puntajes.



En cada grupo los hogares estarán clasificados en subgrupos de la siguiente forma:



Grupo A: comprende a hogares en situación de pobreza extrema. En este grupo los hogares estarán clasificados en 5 subgrupos, desde A1 hasta A5.

Grupo B: corresponde a hogares en condición de pobreza moderada. Este grupo tendrá 7 subgrupos desde el B1 hasta el B7.

Grupo C: corresponde a hogares en condición de vulnerabilidad. Este grupo tendrá 18 subgrupos desde el C1 hasta el C18.

Grupo D: comprende hogares que no están en situación de pobreza. Este grupo tendrá 21 subgrupos desde el D1 hasta el D21.

¿Cuál es la población con pobreza moderada?

Se trata de población que tiene mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A, que están en pobreza extrema.

¿Cómo se mide la capacidad de un hogar para generar ingresos?

Se hace teniendo en cuenta factores económicos y sociales como educación, empleo, salud, composición, características de la vivienda y del hogar, entre otras relacionadas con el entorno. Estas variables no se tenían en cuenta antes en el Sisbén.



¿Cómo hago para solicitar la encuesta Sisbén IV?

Puede solicitarla en la oficina del Sisbén del municipio en el que vive. Recuerde que esta solicitud debe hacerla un residente del hogar, mayor de 18 años, presentando su cédula de ciudadanía.

¿Puedo responderla virtualmente?

No, la encuesta debe hacerse en su lugar de vivienda y es indispensable que el solicitante presente su documento de identidad y el de todos los miembros de su hogar. Revise que la información registrada sea la que usted suministró, y que refleje su situación social y económica actual. Esta información se entrega bajo juramento y debe corresponder a la realidad, pues será contrastada con otras fuentes de información.

¿Y si ya respondí la encuesta?

Desde el año 2017 empezaron a aplicarse encuestas Sisbén IV. A la fecha ya se cuenta con información de 23 millones de personas. Si usted hizo la encuesta y no tiene novedades para incluir, como el cambio de residencia, cambio en sus condiciones socioeconómicas, la inclusión de un nuevo miembro en el hogar (o la pérdida de uno de ellos) y la información es precisa, quiere decir que su proceso está al día.

