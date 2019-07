Impuestos verdes y pensiones, las nuevas leyes económicas del Gobierno

Para el Ministerio de Hacienda, una de las entidades públicas que más tiempo debe pasar en el Congreso de la República, la legislatura que comienza será particularmente agitada.

Si bien en el marco fiscal de mediano plazo (MFMP) el Ministerio menciona seis proyectos de corte económico que estarán en la agenda de este semestre, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le dijo a EL TIEMPO que hay dos iniciativas particularmente claves, que harán parte de esta etapa en el Legislativo, además de la ya anunciada reforma pensional.



La primera propuesta novedosa es la llamada ley verde, a la que se le podría catalogar como una ‘minirreforma’ tributaria, teniendo en cuenta que tocará el tema de los impuestos, pero poniendo en la mira el crecimiento limpio y el desarrollo sostenible, de cara a enfrentar los efectos negativos del cambio climático.



Las razones son más que justificadas. Por ejemplo, se estima que en caso de no adaptarse al cambio climático, Colombia podría perder cada año 0,5 por ciento de su PIB por afectaciones en la productividad en el sector agropecuario y de transporte. De hecho, entre problemas de inundaciones y sequías se han generado pérdidas económicas superiores a 14,3 billones de pesos, contando efectos del fenómeno de la Niña en 2010 y del Niño en 2015.



La segunda reforma nueva incluida en el plan legislativo del Minhacienda es la relacionada con la meta de fortalecer el mercado de capitales, para lo cual se convocó hace un año a una misión de expertos que, en agosto próximo, entregará su diagnóstico y recomendaciones.



La idea, en últimas, es legislar para complementar las opciones de financiamiento que ofrece la banca tradicional y permitir así una mayor expansión a las empresas. “Al comparar frente a países de la región, el mercado accionario colombiano es poco profundo en relación con el tamaño de la economía. El volumen de las operaciones, como porcentaje del PIB en 2018, fue de 4 por ciento, inferior a Brasil (43 por ciento) y Chile (16 por ciento)”, dice el MFMP.



Los restantes cuatro proyectos económicos que defenderá Minhacienda en el Congreso son: el Presupuesto de la Nación para el 2020, que será radicado el lunes y, desde ya, promete ser polémico, toda vez que hará un fuerte recorte, del 14,5 por ciento, al rubro de la inversión.



La reforma de las regalías, que tendrá que completar el trámite en una segunda vuelta, es otro de los proyectos económicos que liderará el Gobierno en el Congreso. Por tratarse de un acto legislativo que cambia la distribución de estos recursos en las regiones, pasando de asignar 11,2 a 25 por ciento de toda la plata a los departamentos productores, tendrá que completar 8 debates y ya pasó 4.



Pero, sin duda, las dos batallas más duras serán la reforma pensional, cuya propuesta entrará al Legislativo en el último trimestre del año; y la reforma tributaria territorial, que apenas empieza a construirse, tras la instalación de una comisión de sabios que hará el estudio y las recomendaciones del caso.



Proyecto de ley verde

Con esta iniciativa, el Gobierno considera extender el actual impuesto al carbono, también al carbón, según contó una fuente. De igual manera, en esta iniciativa se profundizará en el proceso de prohibir el plástico de un solo uso.



Además, en la ley verde se incluirán normas para evitar el uso de vehículos viejos, imponiéndoles un impuesto por contaminación.



Otra de las medidas apunta a convertir el Fondo de Adaptación, que hasta ahora ha sido de reparación de la infraestructura afectada por desastres, en un organismo orientado a mitigar el cambio climático.



Esto, porque el perfil de la ley verde es enfocarse en mitigar el impacto del cambio climático en un país como Colombia, que tiene una gran dependencia económica del clima.



El proyecto de ley verde, que será radicado en el segundo semestre de este año, es la expresión de la meta expuesta en el Plan Nacional de Desarrollo de “conservar produciendo y producir conservando”.



Aunque la ley verde no tiene fines recaudatorios, sino que busca incentivar la transición hacia una economía resiliente al clima y baja en carbono, no hay duda de que habrá recursos tributarios adicionales que irán a parar a un fondo del clima. De hecho, en la actualidad, la participación del impuesto al carbono, si bien es pequeña, en medio del universo del recaudo por impuestos de la Dian, en el 2017 representó 477.000 millones de pesos (0,3 por ciento del total de los impuestos).



Hernando José Gómez, quien dirigió la Misión de crecimiento verde de Planeación Nacional, dijo: “Hay que darle la bienvenida a esta ley, que es el inicio de un gran cambio que permitirá mejorar tecnologías de producción e involucrar a las regiones, porque muchas de las medidas se tendrán que aplicar desde el nivel local”.



Reforma pensional

El tema pensional fue uno de los claves en la campaña electoral en la que resultó electo el presidente Iván Duque. Las primeras ideas expuestas por el hoy mandatario de los colombianos señalaron que no habría aumento de la edad ni cambios en los derechos adquiridos. Así las cosas, la propuesta que introducirá cambios radicales en el sistema, según expresó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, “no lo llamamos reforma pensional, sino proyecto de ley de protección a la vejez”.



Esto, porque “reformar las pensiones es irse solo a ese 20 por ciento de los colombianos que está en edad de jubilarse y que puede acceder a ese derecho, mientras el otro 80 por ciento jamás ha recibido una pensión”, agregó el funcionario.



Así, la ley de protección a la vejez entraría en el Congreso en el último trimestre de este año, según dijo Carrasquilla.



El argumento tiene en cuenta la alta informalidad del mercado laboral, que solo permite que el 35 por ciento de los trabajadores coticen al sistema general de pensiones.



Entre tanto, el cambio que ha tenido la población en los últimos años, como lo evidenció el Censo 2018, ha sido dramático. Las estadísticas muestran que, si en 1964 el 4,9 por ciento de la población colombiana tenía 60 años o más, en el 2018 esta cifra ascendió a 13,4 por ciento, según lo hallado por el Dane.



Este aumento de la población mayor llevó a que solo 1 de cada 5 adultos mayores de 60 años reciba una pensión, dando como resultado un sistema con muy baja cobertura, sostiene el Ministerio en el MFMP.



Otro argumentos que esgrime el Gobierno es la inequidad, pues “actualmente, de los subsidios pensionales, que corresponden a 2,3 por ciento del PIB, y 74 por ciento se destinan a los quintiles 4 y 5, que son los de los ingresos más altos”.

Los proyectos de los congresistas

1. Vuelve la puja del Congreso por intervenir el Presupuesto General. Este proyecto, que les daría potestad a los congresistas para efectuar modificaciones al proyecto de presupuesto hasta en el 20 % del rubro de inversión, se hundió en la legislatura pasada, pero de nuevo fue radicado por Germán Navas y Miguel Pinto.



2. La propuesta que regula la relación laboral de los colombianos que trabajan de manera independiente para plataformas digitales, de Rodrigo Lara, que también se hundió, se presentaría de nuevo.



